На Луганщині росіяни зруйнували понад 60 будинків, горять цілі вулиці, — Гайдай

Російські війська продовжують намагатися наступати на Луганщині, обстрілюючи при цьому будинки мирних жителів. У регіоні окупанти зруйнували понад 60 будинків. Місцями горять цілі вулиці, повідомляє голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

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У селищі Ниркове росіяни знищили п'ять житлових господарств, які розташовані один за одним, у Золотому – шість, у Врубівці – три, ще три – у Рубіжному.

"Неможливо порахувати пошкодження в Тошківці, де продовжуються бойові дії", - зазначає Гайдай.

Росіяни сконцентрувалися на атаці Лисичанська та Сєверодонецька, 19 травня ворог зазнав великих втрат в особовому складі та відступив.

"Втім, наслідки наступу жителі міста відчули: загиблі та поранені люди, зруйновані щонайменше п'ять багатоповерхівок", - розповів глава ОВА.

Внаслідок обстрілів у Лисичанську пошкоджено 12 будинків, у Новодружеську – 14, у Привілі – 17.

Крім того, в результаті атак з боку російської армії, у Сєвєродонецьку загинуло 12 людей, у Горській громаді ще одна.

При цьому 19 травня, незважаючи на обстріл окупантів із Сєверодонецька, вдалося евакуювати 37 людей. Евакуація була надскладною, оскільки росіяни сильно обстрілюють місто. На даний момент усі евакуйовані, у тому числі й 5 дітей, вже у безпеці.