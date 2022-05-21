Окупанти в черговий раз зруйнували міст між Сєверодонецьком та Лисичанськом

При цьому сполучення між Лисичанськом та Сєверодонецьком залишилось.

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Російські окупанти вдруге підірвали міст, який з'єднує Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

"Орки зруйнували міст між Сєверодонецьком та Лисичанськом. Це вже вдруге. У липні 2014 року при звільненні Лисичанська бойовики підірвали проліт мосту під час відступу. З того часу сполучення між двома стотисячними містами було утруднено. Міст був відновлений у 2016 році", - пише Гайдай.

Він зазначив, що повідомлення між Лисичанськом та Сєверодонецьком є.

Нагадаємо, що у "фільтраційних таборах" на окупованій Донеччині перебувають майже 4 тисячі чоловіків.