В Харькове до 500 домов не подлежат реконструкции: людей будут размещать в общежитиях и соцзаведениях

В Харькове в результате военной агрессии российской армии до 500 домов не подлежат реконструкции. На данный момент принимается решение о временном размещении людей в общежитиях вузов и социальных заведениях.

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Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Северная Салтовка – район, где проживало 300 тысяч харьковчан. Несколько больших улиц просто разрушены до основания. Дома там не подлежат восстановлению. Другого выхода, как строить новые, нет. Это будет жилье для харьковчан, потерявших свои дома из-за российской агрессии", - говорится в сообщении.

Местные власти уже определили территорию, где можно начинать строительство. Сейчас разрабатывается документация, но для того, чтобы начать строительство новых домов нужно разрешение военных. В частности, параллельно новому строительству будут сноситься уничтоженные здания.

"Всего в Харькове не подлежат реконструкции до 500 домов. Это жизнь конкретных семей, которые должны получить все необходимое. Мы над этим работаем. Сейчас принимается решение о временном размещении людей в общежитиях высших учебных заведений и социальных заведениях. Но люди должны получить полноценное, не временное жилье", - добавил Тимошенко.

Напомним, в Харькове 20 мая началось строительство жилья для тех, кто потерял его из-за войны. Во время строительства новых микрорайонов учтут опыт, полученный во время войны. В результате войны было уничтожено около 30% жилищного фонда.