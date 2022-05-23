У Харкові до 500 будинків не підлягають реконструкції: людей розміщуватимуть у гуртожитках та соцзакладах

У Харкові внаслідок військової агресії російської армії до 500 будинків не підлягають реконструкції. Наразі ухвалюється рішення про тимчасове розміщення людей у гуртожитках вищих навчальних закладів та соціальних закладах.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Північна Салтівка – район, де мешкало 300 тисяч харків’ян. Кілька великих вулиць просто зруйновані вщент. Будинки там не підлягають відновленню. Іншого виходу, як будувати нові, немає. Це буде житло для харків’ян, які втратили свої домівки через російську агресію", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада вже визначила територію, де можна починати будівництво. Наразі розробляється документація, але для того, щоб почати зведення нових будинків потрібен дозвіл військових. Зокрема, паралельно з новим будівництвом зноситимуться знищені будівлі.

"Всього в Харкові не підлягають реконструкції до 500 будинків. Це життя конкретних родин, які мають отримати все необхідне. Ми над цим працюємо. Зараз ухвалюється рішення про тимчасове розміщення людей у гуртожитках вищих навчальних закладів та соціальних закладах. Та люди мають отримати повноцінне, не тимчасове житло", - додав Тимошенко.

Нагадаємо, у Харкові 20 травня розпочалося будівництво житла для тих, хто втратив його через війну. Під час будівництва нових мікрорайонів врахують "досвід, здобутий під час війни". Внаслідок війни було знищено близько 30% житлового фонду.