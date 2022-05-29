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"Районы будут иметь новое лицо": Зеленский заверил, что все разрушенные дома в Харькове будут восстановлены
В Харькове и области с начала широкомасштабного вторжения российских войск было разрушено 2229 домов. Все поврежденные и разрушенные дома будут восстановлены.
Об этом говорится в видео, опубликованном на странице президента Владимира Зеленского, который находится с рабочим визитом в Харькове.
Отмечается, что глава государства побывал на полуразрушенной Северной Салтовке, которая по-прежнему периодически подвергается обстрелам, встретился с руководством города и области и наградил украинских военнослужащих.
"Должны найти те или иные деньги как кредитные линии. Государство должно обеспечить с точки зрения гарантий. На местах должны находить классные проекты и находить деньги. На местах руководители областей и мэры скорее будут находить те или иные европейские программы по строительству жилья. Где-то государственные программы, где-то местные. У таких районов будет новое лицо", - сказал президент.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Стоит отметить, что в Харькове и области с 24 февраля в результате военных действий было разрушено 2229 домов.
Напомним, в Харьковской области в результате российской агрессии и прохождения боевых действий разрушены 45% (1 059 км автодорог) автомобильных дорог общего пользования.