"Думал только о себе": Зеленский уволил главу УСБУ в Харьковской области за бездействие во время войны

Президент Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины Романа Дудина за якобы бездействие в защите Харькова с самого начала полномасштабной войны России против Украины. Об этом глава государства сообщил в видеообращении. При этом соответствующий указ на сайте президента пока отсутствует.

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Зеленский напомнил, что ранее в воскресенье посетил Харьков, где провел совещание с руководителями области, поблагодарив их, в частности, за то, что они "были и остаются вместе с харьковчанами, вместе с Украиной" и наладили отличное сотрудничество друг с другом.

"У них сотрудничество на 100% - армия, полиция, мэр Харькова, ОГА. Все действительно работают на победу и делают это очень эффективно. К сожалению, этого не скажешь о местном руководстве по линии СБУ. Я приехал, разобрался, уволил руководителя СБУ в области - за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы - правоохранители разберутся", - заявил он.

Зеленский также пообещал, что от оккупации будет освобождена вся территория области: сейчас под российским контролем находится примерно треть региона.

"На этот результат должен работать каждый на должностях - как на местном уровне, так и на государственном", - подчеркнул при этом глава государства.

Зеленский также сообщил, что подписал указ о награждении 222 участника боевых действий государственными наградами и в ходе поездки в Харьков лично вручил их некоторым награжденным.