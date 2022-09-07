Зеленський призначив нових керівників СБУ в Херсонській та Чернігівській областях

Президент Володимир Зеленський звільнив Євгена Нетужилова з посади начальника управління Служби безпеки України в Чернігівській області та призначив на його місце Олексія Ляха.

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Про це йдеться в указах глави держави №631 та №632 від 7 вересня. Крім цього, наступним указом №633 Зеленський призначив Артема Борисевича на посаду начальника управління СБУ в Херсонській області.

Зазначимо, що Минулий же начальник херсонського облуправління служби Сергій Криворучко був звільнений главою держави ще 31 березня.

Нагадаємо також, що 15 серпня президент звільнив начальника управління СБУ в Тернопільській області та перевів начальника УСБУ в Львівській області на аналогчіну посаду в столичному регіоні.

1 серпня Зеленський замінив начальника департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ - ним замість Валентина Безверхого стала Олега Яцкевич.

17 липня президент увільнив від виконання обов'язків голови СБУ Івана Баканова, поклавши виконувати обов'язки голови служби на Василя Малюка, а після цього звільнив заступника голови СБУ Володимира Горбенка та замінив цілу низку голів УСБУ в областях, зокрема призначивши заміну звільненому зі скандалом очільнику управління в Харківській області.