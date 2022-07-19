Зеленський звільнив заступника Баканова та змінив керівництво СБУ у низці областей

Президент Володимир Зеленський звільнив заступника Баканова, а також змінив керівництво СБУ у п'яти областях. Відповідні укази опубліковані на сайті президента.

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Так, зокрема, з посади заступника голови СБУ було звільнено Володимира Горбенка.

Так, з посади голови СБУ у Сумській області було звільнено Руслана Григоренка, на його місце було призначено Едуарда Федорова.

З посади голови СБУ на Дніпропетровщині звільнили Володимира Краснянського, на його місце призначено Сергія Лисака, який до кадрових ротацій керував СБУ на Житомирщині.

На Закарпатті новим головою СБУ став Євген Борзилов. Він змінив на цій посаді Івана Рудницького, який тепер керуватиме СБУ у Полтавській області, змінивши на цій посаді Борзилова.

Також головою СБУ у Харківській області було призначено Олександра Куць.

Нагадаємо, 19 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

Президент Володимир Зеленський 17 липня підписав указ про усунення Івана Баканова від виконання обов'язків голови Служби безпеки України у зв'язку з невиконанням (неналежним виконанням) службових обов'язків.

Вже наступного дня глава держави призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ Василя Малюка і вніс до Верховної Ради подання на звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.