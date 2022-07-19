Зеленский уволил заместителя Баканова и сменил руководство СБУ в ряде областей

Президент Владимир Зеленский уволил заместителя Баканова, а также сменил руководство СБУ в пяти областях. Соответсвующее указы опубликованы на сайте президента.

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Так, с частности с должности заместителя главы СБУ был уволен Владимир Горбенко.

Так, с должности главы СБУ в Сумской области был уволен Руслан Григоренко, на его место был назначен Эдуард Федоров.

С должности главы СБУ в Днепропетровской области уволили Владимира Краснянского, на его место назначен Сергей Лысак, который до кадровых ротаций руководил СБУ в Житомирской области.

В Закарпатской области новым главой СБУ стал Евгений Борзилов. Он сменил на этом посту Ивана Рудницкого, который теперь будет руководить СБУ в Полтавской области, сменив на этом посту Борзилова.

Также главой СБУ в Харьковской области был назначен Александр Куць.

Напомним, 19 июля Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский 17 июля подписал указ об отстранении Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) служебных обязанностей.

Уже на следующий день глава государства назначил временным исполняющим обязанности главы СБУ Василия Малюка и внес в Верховную Раду представление на увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.