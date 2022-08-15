Зеленський звільнив керівників СБУ у трьох областях

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальників управлінь Служби безпеки України у Київській, Львівській та Тернопільській областях, а також призначив нового очільника СБУ у Києві.

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Відповідні укази опублікували на сайті Офісу президента 15 серпня.

Президент підписав укази про звільнення з посади очільника СБУ в Тернопільській області Юрія Борейчука, начальника головного управління СБУ у Києві та області Сергія Зайця, а також керівника СБУ у Львівській області Артема Бондаренка.

Натомість Бондаренка призначили новим начальником СБУ у Києві та Київській області.

Про причини таких кадрових рішень наразі невідомо.

Нагадаємо, 17 липня президент підписав указ про усунення Івана Баканова від виконання обов'язків голови Служби безпеки України у зв'язку з невиконанням (неналежним виконанням) службових обов'язків.

Глава держави призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ Василя Малюка.

19 липня Зеленський звільнив заступника Баканова, а також змінив керівництво СБУ у п'яти областях.