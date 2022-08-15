Зеленский уволил руководителей СБУ в трех областях

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальников управлений Службы безопасности Украины в Киевской, Львовской и Тернопольской областях, а также назначил нового главу СБУ в Киеве.

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Соответствующие указы были опубликованы на сайте Офиса президента 15 августа.

Президент подписал указы об освобождении от должности главы СБУ в Тернопольской области Юрия Борейчука, начальника главного управления СБУ в Киеве и области Сергея Зайца, а также руководителя СБУ во Львовской области Артема Бондаренко .

При этом, Бондаренко назначили новым начальником СБУ в Киеве и Киевской области.

О причинах таких кадровых решений пока неизвестно.

Напомним, 17 июля президент подписал указ об отстранении Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) служебных обязанностей.

Глава государства назначил временным исполняющим обязанности главы СБУ Василия Малюка.

19 июля Зеленский уволил заместителя Баканова, а также сменил руководство СБУ в пяти областях.