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Зеленський замінив свого представника у КСУ

Зеленський замінив свого представника у КСУ
Володимир Зеленський. Фото: пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський увільнив депутата Верховної Ради від "Слуги народу" Федора Веніславського від виконання обов'язків представника президента у Конституційному суді.

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Про це йдеться в указі глави держави №644 від 12 вересня. При цьому наступним же указом №645 він призначив Веніславського представником президента у Раді.

В свою чергу, указом №646 Зеленський призначив представляти свої інтереси у КС Сергія Дембовського.

Нагадаємо, що раніше представником президента в Раді був Руслан Стефанчук, що займав посаду першого віце-спікера. Його було увільнено ще 6 жовтня 2021 року. Вже 8 жовтня парламент обрав його новим головою замість Дмитра Разумкова.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов