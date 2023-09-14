КСУ признал неконституционным установление зарплаты прокуроров Кабмином

Второй сенат Конституционного суда признал не соответствующим Конституции предписание закона, согласно которому вознаграждение прокуроров до фактического введения в действие реформы прокуратуры, утвержденной в 2019 году, должен был устанавливать Кабинет министров своим постановлением, тогда как ранее этот вопрос регулировался законом.

Как говорится в сообщении КС, такое решение было принято на пленарном заседании 13 сентября по делу, открытому по жалобам граждан Николая Стариченко, Сергея Гарлики, Александра Петричука, Марьяны Остапенко и Сергея Менчинского.

Они просили признать неконституционным абзац 3 пункта 3 заключительных и переходных положений закона №113–IX о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры, принятого 19 сентября 2019 года.

Он устанавливает, что до начала работы Офиса генерального прокурора, областных прокуратур и окружных прокуратур (ранее в Украине действовали Генеральная прокуратура и прокуратуры областей) вознаграждение прокуроров регулируется постановлением правительства.

В КС же указывают, что государство должно обеспечить защиту гарантий независимости прокуроров равносильно тому, как это сделано для судей, поскольку прокуратура институционально отнесена к системе правосудия.

В свою очередь, урегулирование именно законом, а не подзаконным актом, вопроса вознаграждения прокуроров, по мнению судей КС, составляет гарантию обеспечения их независимости, делая невозможным вмешательство органов исполнительной власти в деятельность прокуратуры.

Верховная Рада же, приняв указанную норму, ввела неодинаковое регулирование оплаты труда прокуроров, фактически поделив их на две категории: одной из них вознаграждения должны были выплачиваться в соответствии с законом №1697–VII, а второй – в соответствии с постановлением Кабмина.

"Такое различие в отношении прокуроров, имеющих единый юридический статус, нельзя считать объективно оправданным, а потому оно является дискриминационным", - заключили в суде.

Суд обратил внимание на то, что одновременное действие актов права того же уровня, которые неодинаково регулируют тот же вопрос – вознаграждение прокурора – не соответствует требованию юридической определенности как составляющей правовластия.

Из приведенного, таким образом, следует, что оспоренное предписание не соответствует Конституции в части статьи 6 (несовместимость с принципом разделения властей); статьи 8 (в силу создания юридической неопределенности, являющейся несоблюдением принципа верховенства права/правовластия); статьи 24 (из-за дискриминационного подхода к вопросу вознаграждения прокуроров) и статьи 41 (из-за нарушения права человека на собственность).