"Противоречит демократии": КСУ признал неконституционным наказание за сокрытие товаров от таможенников на границе

Второй сенат Конституционного суда признал неконституционными нормы статьи 483 Таможенного кодекса, устанавливающей ответственность за перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля.

Как говорится в сообщении суда, такое решение было принято 5 июля по делу по конституционным жалобам граждан Анатолия Душенькевича, Андрея Франко и Ирины Ярош. Они просили признать неконституционным второй абзац части 1 статьи 483, а именно наложение штрафа в размере 100% от стоимости указанных товаров с их конфискацией и конфискацией транспорта, примененного для совершения нарушения.

По их убеждению, эта норма делает невозможным реализацию принципа индивидуализации юридической ответственности нарушителя таможенных правил с учетом характера совершенного противоправного деяния, формы вины, характеристики лица, виновного в совершении правонарушения, возможности возмещения причиненного ущерба, наличия обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность.

"Исследовав вопросы, поднятые в конституционных жалобах, КСУ пришел к выводу, что предписания статьи 483 кодекса не соответствуют Конституции в связи с тем, что "такое законодательное регулирование противоречит принципам демократического общества, основанного на верховенстве права (правовластии)", - сообщили в суде.

Напомним, что согласно статье 152 Конституции, положения законов, признанные неконституционными, утрачивают силу со дня принятия КС решения об их неконституционности (если иное не установлено самим решением).

Текст нынешнего решения, где должна быть изложена аргументация суда, и его резюме в КС обещают обнародовать уже 6 июля. Отметим также, что в признанной неконституционной статье была и часть 2, которая предусматривала ответственность для лиц, уже привлекавшихся в течение года к ответственности по части 1: для них штраф составлял 200% стоимости выявленных товаров, также с конфискацией них и транспорта с тайниками.

Напомним также, что год назад КС признал неконституционной норму о санкции за действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей или уменьшение их размера, в виде наложения штрафа в размере 300% неуплаченной суммы таких платежей.