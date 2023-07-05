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"Суперечить демократії": КСУ визнав неконституційним покарання за приховування товарів від митників на кордоні
Другий сенат Конституційного суду визнав неконституційними норми статті 483 Митного кодексу, яка встановлює відповідальність за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.
Як ідеться в повідомленні суду, таке рішення було ухвалено 5 липня у справі за конституційними скаргами громадян Анатолія Душенькевича, Андрія Франка та Ірини Ярош. Вони просили визнати неконституційним другий абзац частини 1 статті 483, а саме накладення штрафу в розмірі 100% вартості вказаних товарів із їхньою конфіскацією та конфіскацією транспорту, застосованого для вчинення порушення.
На їх переконання, ця норма унеможливлює реалізацію принципу індивідуалізації юридичної відповідальності порушника митних правил з урахуванням характеру вчиненого протиправного діяння, форми вини, характеристики особи, винної у вчиненні правопорушення, можливості відшкодування заподіяної шкоди, наявності обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність.
"Дослідивши питання, порушені в конституційних скаргах, КСУ дійшов висновку, що приписи статті 483 кодексу не відповідають Конституції у зв’язку з тим, що "таке законодавче регулювання суперечить засадам демократичного суспільства, базованого на верховенстві права (правовладді)", - повідомили в суді.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо що згідно статті 152 Конституції, положення законів, визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення КС рішення про їх неконституційність (якщо інше не встановлено самим рішенням).
Текст нинішнього рішення, де має бути викладена аргументація суду, та його резюме в КС обіцяють оприлюднити вже 6 липня. Зазначимо також, що у визнаній неконституційною статті була й частина 2, що передбачала відповідальність для осіб, що вже притягалася протягом року до відповідальності за частиною 1: для них штраф складав 200% від вартості виявлених товарів, також з конфіскацією них та транспорту з тайниками.
Нагадаэмо також, що рік тому КС визнав неконституційною норму про санкцію за дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, у вигляді накладення штрафу в розмірі 300% несплаченої суми таких платежів.