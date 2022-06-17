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Экономика
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КСУ признал неконституционными трехкратные штрафы за неуплату таможенных платежей

КСУ признал неконституционными трехкратные штрафы за неуплату таможенных платежей
Фото: Depositphotos

Второй сенат Конституционного суда 15 июня признал неконституционной норму о санкции за действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей или уменьшение их размера, в виде наложения штрафа в размере 300% неуплаченной суммы таких платежей.

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В то же время, как говорится в сообщении КС, он решил отсрочить утрату силы соответствующего абзаца 2 статьи 485 Таможенного кодекса на шесть месяцев со дня принятия решения, а также установил Верховной Раде урегулировать этот вопрос в соответствии с Конституцией.

Решение было принято по конституционным жалобам граждан Барсегяна Геворка Сенекеримовича и Линенко Натальи Николаевны. Авторы жалоб просили признать статью 485 Таможенного кодекса не соответствующей положениям части 1 статьи 41, статьи 48, части 2 статьи 61 Конституции.

По их мнению, отсутствие определения минимального и максимального предела размера штрафа, невозможность его уменьшения и отсутствие альтернативных видов санкций за совершение соответствующего правонарушения не позволяют применять эту норму с учетом принципа индивидуализации юридической ответственности правонарушителя.

Также они указывали на то, что несоответствие санкции конституционным принципам индивидуализации юрответственности нарушает установленные Конституцией право лица владеть, пользоваться и распоряжаться собственностью, а также право человека на достаточный уровень жизни для себя и своей семьи.

Оценивая оспариваемое предписание по поводу соблюдения принципа индивидуализации юрответственности, суд принял во внимание, что он устанавливает ответственность за ряд различных противоправных деяний, определенных в абзаце 1 этой же статьи кодекса, которые могут различаться по степени общественной вредности, содержанию и так далее.

В то же время указанная санкция статьи безальтернативна и фактически устанавливает только один вид взыскания – штраф, который к тому же определен в едином размере относительно суммы неуплаты таможенных платежей.

Суд указал, что отсутствие в оспариваемом предписании других видов взысканий и невозможность изменения размера процентов, по которым определяется штраф, делает невозможным реализацию принципа индивидуализации юридической ответственности нарушителя с учетом характера совершенного противоправного деяния, формы вины, характеристики виновного лица, возможности возмещения причиненного вреда и наличия обстоятельств, смягчающих или отягощающих ответственность.

КС отметил, что потребность в индивидуализации размера штрафа является насущной в случаях, когда этот размер существенен, вследствие чего его применение может быть чрезмерным вмешательством в ряд конституционных прав виновного лица.

Рассматривая вопросы допустимых границ ограничения гарантированного Конституцией права собственности, суд учел практику Европейского суда по правам человека и юридические позиции собственных решений.

Он считает, что вследствие применения оспариваемого предписания статьи 485 Таможенного кодекса не обеспечивается справедливый баланс между требованиями публичного интереса и защитой права собственности личности, а само это предписание является нормативной основой для чрезмерного вмешательства в гарантированное Основным законом право собственности. Следовательно, суд пришел к выводу, что эта норма противоречит частям 1 и 4 статьи 41 Конституции.

Источник фото: ru.depositphotos.com

Автор:
Тимофей Беспятов