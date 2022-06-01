Какие изменения в налогах и их уплате для микробизнеса во время войны?

12 нововведений, касающихся уплаты налогов. Ознакомившись с ними, представители МСБ будут ясно понимать, какие новые права и обязанности в сфере налогообложения действуют для них в период войны.

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Работающая экономика является опорой, на которой держится тыл страны в условиях военного положения. Бизнес понимает свою роль в экономической обороне и по возможности продолжает работать. Даже в месяце жесточайшего противостояния представители бизнеса не прекращали свою работу. По данным опроса Европейской Бизнес Ассоциации среди участников проекта Unlimit Украина (микро и малый бизнес), в марте каждое восьмое предприятие МСБ работало в полном объеме, в апреле – каждое пятое.

В частности, этому способствовало то, что государство во время войны упростило налоговые правила и условия для ведения предпринимательской деятельности. В то же время, количество изменений настолько велико, что представителям бизнеса трудно сориентироваться в вопросах актуальных льгот, стимулов и налоговых ставок. Так что в данном материале представляю вам обзор 12 нововведений, касающихся уплаты налогов. Ознакомившись с ними, представители МСБ будут ясно понимать, какие новые права и обязанности в сфере налогообложения действуют для них в период войны:

Новые основания для пребывания на едином налоге

С 1 апреля 2022 года до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины плательщиками единого налога третьей группы могут быть физические лица – предприниматели и юридические лица – субъекты хозяйствования любой организационно-правовой формы. К таким лицам не применяется ограничение объема дохода и количества лиц, которые находятся с ними в трудовых отношениях.

Плательщиками единого налога третьей группы не могут осуществляющие:

обмен иностранной валюты;

производство, экспорт, импорт, продажа подакцизных товаров;

добычу, реализацию полезных ископаемых;

банки, инвестиционные фонды, страховые компании, другие денежные учреждения, ломбарды, регистраторы ценных бумаг;

представительства, филиалы, отделения и другие обособленные подразделения юридического лица, не являющегося плательщиком ЕН;

физические и юридические лица – нерезиденты.

Освобождение от уплаты налогов

ФЛП – плательщики единого налога первой и второй группы вправе не уплачивать единый налог. При этом такими лицами декларация плательщика единого налога – физического лица – предпринимателя не заполняется за период, когда единый налог не уплачивался.

Новые ставки налогов

Процентная ставка единого налога для плательщиков единого налога третьей группы устанавливается в размере 2% дохода. Плательщики единого налога третьей группы освобождаются от обязанности начисления и уплаты налога на добавленную стоимость по операциям по поставке товаров, работ и услуг, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины, и при ввозе товаров на таможенную территорию Украины, а также от представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость, а их регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость является приостановленной.

Под приостановлением регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость понимается, что для плательщиков единого налога третьей группы, использующих особенности налогообложения, установленные настоящим пунктом, приостанавливаются права и обязанности, в том числе по формированию налогового кредита на период использования особенностей налогообложения.

Как перейти на особый режим налогообложения?

Для избрания или перехода на упрощенную систему налогообложения предприятие подает в контролирующий орган заявление. При этом к заявлению не прилагается расчет дохода за предыдущий календарный год. Субъект хозяйствования считается плательщиком единого налога третьей группы с соответствующими особенностями:

с 1 апреля 2022 года – в случае подачи заявления до 1 апреля 2022 года;

со следующего рабочего дня после подачи заявления – в случае подачи заявления начиная с 1 апреля 2022 года.

Зарегистрированные в установленном законом порядке субъекты хозяйствования (новообразованные), которые в течение десяти дней со дня государственной регистрации подали заявление об избрании упрощенной системы налогообложения с учетом особенностей налогообложения, считаются плательщиками единого налога третьей группы со дня их государственной регистрации.

ЕСВ

ФЛП I-II группы полностью освобождаются от ЕСВ.

ФЛП III группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных работников, призываемых в ряды ВСУ, других защитных формирований, в частности терробороны .

Налоговая отчетность

Налоговый (отчетный) период для плательщиков единого налога третьей группы, использующих особенности налогообложения, равен календарному месяцу.

Декларация подается в течение 20 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного месяца. Сумма налогового обязательства, указанная налогоплательщиком в представленной им налоговой декларации, подлежит уплате в течение 10 календарных дней, следующих за последним днем соответствующего предельного срока, предусмотренного для представления налоговой декларации.

Утрата статуса плательщика единого налога

После прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины плательщики единого налога третьей группы, которые на день прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины использовали особенности налогообложения, установленные этим пунктом, с первого дня месяца, следующего за месяцем прекращения или отмены военного., чрезвычайного положения на территории Украины, теряют право на использование особенностей налогообложения, и автоматически считаются применяющими систему налогообложения, на которой такие налогоплательщики находились ранее. Налогоплательщик вправе самостоятельно отказаться от использования особенностей налогообложения, предусмотренных на время военного положения, с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором принято такое решение.

Особенности НДС

По товарам/услугам, необоротным активам, приобретенным/изготовленным с налогом на добавленную стоимость до начала применения особенностей налогообложения, которые использованы (поставлены, реализованы) плательщиком единого налога третьей группы в период применения особенностей налогообложения, установленных настоящим пунктом, в операциях, не являющихся объектом налогообложения, плательщик налога на добавленную стоимость обязан не позднее последнего дня отчетного периода, в котором осуществлено восстановление его регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость, начислить налоговые обязательства. База налогообложения при начислении налоговых обязательств по внеоборотным активам определяется исходя из балансовой (остаточной) стоимости, сложившейся по состоянию на начало отчетного (налогового) периода, в течение которого производятся такие операции (в случае отсутствия учета внеоборотных активов – исходя из обычной цены), а за товарами/услугами – исходя из стоимости их приобретения.

Особенности налогообложения налогом на прибыль предприятий

Чрезмерно уплаченная сумма денежных обязательств по налогу на прибыль предприятий, существующая на дату перехода на уплату единого налога по ставке 2%, может быть засчитана в погашение денежных обязательств по этому налогу, возникающих после возобновления уплаты налога на прибыль предприятий. Авансовые взносы по налогу на прибыль предприятий при выплате дивидендов, оставшихся неучтенными в уменьшение начисленной суммы налогового обязательства по этому налогу на дату перехода на уплату единого налога по ставке 2%, могут быть учтены в уменьшении такой суммы после возобновления уплаты налога на прибыль предприятий. Отрицательное значение объекта обложения налогом на прибыль предприятий, существовавшее на дату перехода на уплату единого налога, может быть засчитано в уменьшение объекта обложения налогом на прибыль предприятий, возникающим после возобновления уплаты этого налога. Плательщик, который в течение календарного года перешел на уплату единого налога по ставке 2%, в случае восстановления им в этом же году уплаты налога на прибыль предприятий составляет и представляет налоговую декларацию по налогу на прибыль предприятий нарастающим итогом с начала такого календарного года. При этом результаты деятельности за периоды нахождения на уплате единого налога по ставке 2% не учитываются при определении объекта налогообложения налогом на прибыль предприятий

За несвоевременную подачу отчетности или уплату налогов

Для налогоплательщиков и контролирующих органов останавливается течение сроков, определенных налоговым законодательством и другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы.

Проверки

Введен мораторий на проведение проверок, кроме камеральных проверок деклараций при бюджетном возмещении НДС, фактических проверок. Все начатые проверки приостановлены.

Итак, сейчас налоговое регулирование для бизнеса отличается от того, что было до войны. В целом, пока в стране будет продолжаться военное положение, интенсивность изменений в налоговой плоскости не будет утихать. Так что предпринимателям необходимо держать руку на пульсе нововведений в сфере налогов, чтобы эффективно работать и поддерживать экономический фронт.

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