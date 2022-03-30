Налог в 2% от оборота, отмена земельного и экологического налогов — Гетманцев о главных налогах военного времени

Добровольный налог в 2% от оборота, освобождение от земельного налога и налога на недвижимость для компаний, работающих в тех регионах, где сегодня ведутся боевые действия, — глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев рассказал о налоговых стимулах и послаблениях для украинского бизнеса.

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Введение для ФОП добровольного налога в 2% от оборота, кредитование под 0% и упрощение лицензий и регуляций — основные налоговые стимулы, введенные государством на время войны с РФ. Их главная цель — поддержать экономику в военное время. Об этом в интервью Delo.ua сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Во-первых, для физических лиц-предпринимателей 1 и 2 групп с оборотом до 10 млрд гривен мы ввели добровольную уплату единого налога со ставкой 2% от оборота. Также мы освободили украинцев от земельного и экологического налога. В четверг мы проголосовали за освобождение от налога на недвижимость для компаний, работающих в тех регионах, где сегодня ведутся боевые действия", — рассказал он.

Также, по словам Гетманцева, на время военного положения бизнес сможет кредитоваться под 0% на сумму до 60 млн гривен по программе "5-7-9%". Кроме того, в Украине отменили порядка 600 лицензий. Из действующих только 20, например, об обращении с радиоактивными отходами.

"Сейчас налоговое давление на бизнес снизилось до минимума. Экономика сегодня как никогда должна работать на общество, работать на себя и увеличивать занятость населения. Поэтому мы провели все эти решения", — подчеркнул Гетманцев.

Напомним, 24 марта Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №7190 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты по совершенствованию законодательства на период военного положения".

Законопроект разрешает на время военного положения ввозить отдельные категории товаров без предоставления таможенникам соответствующих документов. Кроме того, закон предлагает дополнительные налоговые льготы для бизнеса во время военного и чрезвычайного положения.