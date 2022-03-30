Податок у 2% від обороту, скасування земельного та екологічного податків — Гетманцев про головні податки воєнного часу

Добровільний податок у 2% від обороту, звільнення від земельного податку та податку на нерухомість для компаній, що працюють у тих регіонах, де сьогодні ведуться бойові дії, – голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев розповів про податкові стимули та послаблення для українського бізнесу.

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Введення для ФОП добровільного податку 2% від обороту, кредитування під 0% і спрощення ліцензій та регуляцій — основні податкові стимули, запроваджені державою під час війни з РФ. Їхня головна мета — підтримати економіку у воєнний час. Про це в інтерв'ю Delo.ua повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"По-перше, для фізичних осіб-підприємців 1 та 2 груп з оборотом до 10 млрд гривень ми запровадили добровільну сплату єдиного податку зі ставкою 2% від обороту. Також ми звільнили українців від земельного та екологічного податку. У четвер ми проголосували за звільнення від податку на нерухомість для компаній, які працюють у тих регіонах, де сьогодні ведуться бойові дії", — розповів він.

Також, за словами Гетманцева, на час воєнного стану бізнес зможе кредитуватися під 0% на суму до 60 млн гривень за програмою "5-7-9%". Крім того, в Україні відмінили близько 600 ліцензій. З чинних лише 20, наприклад, про поводження з радіоактивними відходами.

"Наразі податковий тиск на бізнес знизився до мінімуму. Економіка сьогодні як ніколи має працювати на суспільство, працювати на себе та збільшувати зайнятість населення. Тому ми провели всі ці рішення", – наголосив Гетманцев.

Нагадаємо, 24 березня Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроєкт №7190 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану". Законопроєкт дозволяє на час воєнного стану ввозити окремі категорії товарів без надання митникам відповідних документів. Крім того, закон пропонує додаткові податкові пільги для бізнесу під час воєнного та надзвичайного стану.