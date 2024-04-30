Суд отпустил экс-главу "Укрбуда" Микитася под залог в почти миллион гривен

Бывший депутат Верховной Рады, экс-глава одной из столичных строительных компаний Максим Микитась вышел под залог размером 908 400 гривен с обязательствами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Отмечается, что судья-следователь ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и изменил меру пресечения экс-главе "Укрбуда".

Так, меру пресечения в виде домашнего ареста суд сменил на меру пресечения в виде залога. Размер денежного залога – 908 тыс. 400 грн.

Также на подозреваемого возлагаются обязательства:

прибывать по каждому требованию к следователю (детективу), прокурору и в суд;

сообщать следователю (детективу), прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в решении суда;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Срок действия постановления о возложенных на подозреваемого обязанностях составляет 2 месяца.

Напомним, 25 октября 2023 года НАБУ сообщило Микитасю о подозрении в хищении 307 миллионов гривен, полученных на строительство складов боеприпасов. Однако ВАКС не стал его арестовывать, вместо этого избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме этого Микитась является фигурантом еще ряда дел, в частности о взятке мэру Днепра Борису Филатову, о завладении 81 миллионом гривен при замене объекта строительства жилья для Национальной гвардии, о взятке за недостоверную экспертизу стоимости этого жилья, а также о похищении в Киеве юриста и вымогании у него денег.

Экс-нардеп уже неоднократно оказывался под арестом, а в последний раз находился под стражей с 18 октября 2022 года – по делу о взятке Филатову. Однако в июле он был выпущен из следственного изолятора после внесения залога в 20 миллионов гривен.