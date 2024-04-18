ВАКС разрешил конфисковать активы Богуслаева

18 апреля коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к бывшему президенту АО "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву и гендиректору российской компании "Борисфен" и экстоп-менеджеру "Мотор Сич" Петру Кононенко.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

Конфискация производится согласно пункту 1 части 1 статьи 4 закона Украины "О санкциях".

ВАКС постановил взыскать в доход государства активы подсанкционных лиц, а именно недвижимое имущество, земельные участки, средства, размещенные на банковских счетах, ценные бумаги, имущественные права на торговые марки и промышленные образцы и огнестрельное оружие.

Также от Богуслаева отобрали 51% от удельного капитала ООО золотая астра, 90,1% в уставном капитале ООО "Мотор Гарант", 100% доли в уставном капитале ООО "Винницкий авиационный завод", 100% доли в уставном капитале ООО "Вертолеты МСБ", 2000 штук простых именных акций эмитента "Моторбанк", 16,7% акций в частном предприятии "Азовтрейд", а также – средства Богуслаева размещены на счете в ПУМБ.

В ВАКС добавили, что Богуслаев имеет право подать апелляционную жалобу на решение суда в течение пяти дней со дня оглашения решения.

Напомним, 22 января Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском, в котором предлагает конфисковать имущество бывшего директора "Мотор сечи" Вячеслава Богуслаева и экстоп-менеджера Петра Кононенко.

Дело Богуслаева: что известно

Напомним, что СБУ задержала Богуслаева 22 октября. По данным спецслужбы, он наладил транснациональные каналы незаконной поставки в страну-агрессор оптовых партий украинских авиадвигателей, которые оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.

24 октября Шевченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева и Дзюбу, которым СБУ инкриминирует статьи 111-1 (коллаборационная деятельность) и 111-2 (пособничество государству агрессору).

Тогда же у Богуслаева обнаружили и русское гражданство, которое у него есть еще с 2000 года.

Также было установлено, что в апреле 2022 года эксчельник Мотор Сичи. намеренно заблокировал поставку вертолета для нужд Главного управления разведки Минобороны Украины.

4 ноября суд наложил арест на все имущество президента корпорации "Мотор Сич" (Запорожье) Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности этого же предприятия Олега Дзюбы. Общая сумма арестованных активов составляет около 1 миллиарда гривен

14 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения Богуслаеву в виде содержания под стражей до 11 февраля. Тогда судебное заседание проходило в закрытом режиме из-за того, что звучала информация, содержащая государственную тайну – сведения о госзаказе оборонного комплекса. Тем не менее, оглашение решения было открытым.