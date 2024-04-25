Апелляционная палата ВАКС признала невиновным экс-главу Счетной палаты Пацкана

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда признала невиновным бывшего главу Счетной палаты Валерия Пацкана по делу о получении компенсации за жилье.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда вынесла решение – меня признано невиновным, а политическое дело против меня закрыто. Закон победил. Политиканы проиграли", - говорится в его сообщении.

Также он добавил соответствующее постановление суда.

Фото: Валерий Пацкан / Facebook

Фото: Валерий Пацкан / Facebook

Подозрение главе Счетной палаты: хронология событий

24 октября 2022 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило Пацкану о подозрении в незаконном получении 117,65 тысяч гривен компенсации за жилье, полученной с сентября 2017 по март 2018 года, когда он был депутатом Рады прошлого, VIII созыва. После разоблачения НАБУ должностное лицо продолжало возглавлять упомянутый орган еще почти полгода.

Следствием было установлено, что Пацкан в сентябре 2017 года подал в Аппарат Верховной Рады заявление о ежемесячной компенсации стоимости аренды жилья или съема гостиничного номера.

Однако к моменту подачи этого заявления нардеп уже имел в собственности квартиру в новостройке на Печерске в Киеве, пригодную для проживания, что не помешало ему незаконно получать в течение следующих шести с половиной месяцев 117,65 тыс. грн из бюджета Верховной Рады.

Пацкана сначала обвиняли по части 1 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением). Дело было назначено для рассмотрения только в январе 2023 года, хотя уже в марте должен был истек срок давности.

Однако прокурор решил изменить обвинение Пацкана на часть 2 той же статьи (злоупотребление, повлекшее тяжкие последствия), согласно которой срок давности истекал бы в марте 2028 года. Таким образом, суд, вероятно, все равно осудил Пацкана именно по части 1 статьи 364 УК.

В апреле 2023 года Пацкан был уволен с должности председателя Счетной палаты.

В октябре 2023 года ВАКС признал Пацкана виновным в незаконном получении компенсации на жилье, но освободил от наказания из-за истечения сроков давности.

По решению суда, Пацкан должен был возместить 127,4 тысяч гривен полученной компенсации на проживание и оплатить 7,85 тысяч гривен на проведение экспертиз. Суд также оставил в силе залог в 49,62 тысяч гривен.