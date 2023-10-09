Экс-главу Счетной палаты Пацкана освободили от наказания за незаконное получение компенсации за жилье

Высший антикоррупционный суд признал бывшего председателя Счетной палаты и бывшего депутата Верховной Рады Валерия Пацкана виновным в незаконном получении компенсации на жилье, но освободил от наказания из-за истечения сроков давности.

Об этом сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции". Эту информацию подтверждает издание "Слово и дело" со ссылкой на источники в органах правопорядка. Решение приняли судьи Сергей Мойсак, Ольга Саландяк и Оксана Олейник.

Пацкану суд назначил ограничение свободы сроком на два года со штрафом в 10,2 тысячи гривен и запретом занимать определенные должности, однако сразу же освободил от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности.

По решению суда, Пацкан должен возместить 127,4 тысячи гривен полученной компенсации на проживание и оплатить 7,85 тысячи гривен на проведение экспертиз. Суд также оставил в силе залог в 49,62 тысячи гривен.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Корзун просил суд назначить экс-главе Счетной палаты четыре года лишения свободы с запретом занимать определенные должности сроком на три года (после отбытия наказания) и штрафом в 17 тысяч гривен.

Что говорит сам Пацкан

Сам фигурант также подтвердил на своей странице в Facebook, что 9 октября ВАКС "поставил точку в политическом деле" против него, которое якобы "было инициирована и организовано заинтересованными лицами" для отстранения его от должности.

"Напомню, все началось с того, что из некоторых кабинетов начали поступать намеки прекратить Счетной палате проверку эффективности использования средств рядом государственных структур во время войны. Получив с моей стороны отрицательный ответ, инициаторы пошли по силовому пути", - заявил экс-глава Счетной палаты.

С его точки зрения, уголовное дело "держали "на крючке", пока не дожали отставку через парламент". После того, по мнению Пацкана, дальнейшее его преследование не имело ни малейшего смысла, поэтому дело и "отпустили".

"Единственное, суд решил закрыть эту позорную историю "в связи с истечением сроков давности". Как говорится, ложечки нашлись, но осадок остался. Поэтому воспользуюсь своим правом на апелляцию, чтобы еще раз доказать: действовал и действую по закону. Это советую и заказчикам политического давления против меня", - написал он.

Напомним, что Пацкана сперва обвиняли по части 1 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением). Дело было назначено к рассмотрению лишь в январе этого года, хотя уже в марте должен был истечь срок давности.

Однако прокурор решил изменить обвинение Пацкана на часть 2 той же статьи (злоупотребление, повлекшее тяжкие последствия), по которой срок давности истекал бы в марте 2028 года. Таким образом, суд, вероятно, все равно осудил Пацкана именно по части 1 статьи 364 УК.

Напомним, что еще 24 октября Национальное антикоррупционное бюро сообщило Пацкану о подозрении в незаконном получении 117,65 тысячи гривен компенсации за жилье, полученной с сентября 2017 по март 2018 года, когда он был депутатом Рады прошлого, VIII созыва. Примечательно, что после разоблачения НАБУ чиновник продолжал возглавлять упомянутый орган еще почти полгода.