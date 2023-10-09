Ексголову Рахункової палати Пацкана звільнили від покарання за незаконне отримання компенсації за житло

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього голову Рахункової палати та колишнього депутата Верховної Ради Валерія Пацкана винним у незаконному одержанні компенсації на житло, але звільнив від покарання через сплив строків давності.

Про це повідомляє громадська організація "Центр протидії корупції". Цю ж інформацію підтверджує видання "Слово і діло" з посиланням на джерела в органах правопорядку. Рішення ухвалили судді Сергій Мойсак, Ольга Саландяк та Оксана Олійник.

Пацкану суд призначив обмеження волі строком на два роки зі штрафом у 10,2 тисячі гривень і забороною обіймати певні посдади, однак відразу ж звільнив від покарання у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до відповідальночті.

За рішенням суду, Пацкан повинен відшкодувати 127,4 тисячі гривень отриманої компансації на проживання та сплатити 7,85 тисячі гривень на проведення експертиз. Суд також залишив в силі зставу у 49,62 тисячі гривень.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Корзун просив суд призначити ексголові Рахункової палати чотири роки позбавлення волі із забороною права обіймати певні посади на строк три роки (після відбуття покарання) і штрафом у 17 тисяч гривень.

Що каже сам Пацкан

Сам фігурант також підтвердив на своїй сторінці у Facebook, що 9 жовтня ВАКС "поставив крапку в політичній справі" проти нього, яка нібито "була ініційована та організована зацікавленими особами" задля усунення його з посади.

"Нагадаю, все почалося з того, що з деяких кабінетів почали надходити натяки припинити Рахунковою палатою перевірку ефективності використання коштів низкою державних структур під час війни. Отримавши з мого боку негативну відповідь, ініціатори пішли силовим шляхом", - заявив ексголова Рахункової палати.

З його точки зору, кримінальну справу "тримали "на гачку" доти, доки не дотисли відставку через парламент". Після того, на думку Пацкана, подальше його переслідування не мало жодного сенсу, тому справу й "відпустили".

"Єдине, суд вирішив закрити цю ганебну історію "у звʼязку із закінченням строків давності". Як то кажуть, ложечки знайшлися, але осад залишився. Тому скористаюся своїм правом на апеляцію, щоб ще раз довести: діяв і дію за законом. Цього раджу і замовникам політичного тиску проти мене", - зазначив він.

Нагадємо, що Пацкана спершу обвинувачували за частиною 1 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем). Справу було призначено до розгляду лише в січні цього року, хоча вже в березні мав сплисти строк давності.

Однак прокурор вирішив змінити обвинувачення Пацкану на частину 2 тієї ж статті (зловживання, що спричинило тяжкі наслідки), за якою строк давності спливав би у березні 2028 року. Таким чином, імовірно, суд все одно засудив Пацкана саме за частиною 1 статті 364 КК.

Нагадаємо, що ще 24 жовтня Національне антикорупційне бюро повідомило Пацкану про підозру в незаконному одержанні 117,65 тисячі гривень компенсації за житло, отриманої з вересня 2017 по березень 2018 року, коли він був депутатом Ради минулого, VIII скликання. Примітно після викриття НАБУ посадовець продовжував очолювати згаданий орган ще майже півроку.