ВАКС скасував виправдувальний вирок екснардепу Колєснікову за отримання бюджетних грошей на готель

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок одному з депутатів Верховної Ради VIII скликання та призначила новий розгляд кримінального провадження у ВАКС, ідеться в повідомленні суду.

Зазначається, що на засіданні 8 серпня колегія суддів палати розглянула скарги на вирок з боку як сторони обвинувачення, так і сторони захисту і частково задовольнила обидві. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Зазначається, що 20 вересня 2022 року екснардепа було виправдано в незаконному одержанні компенсації за оренду житла в Києві в розмірі 758,24 тисячі гривень (частина 2 статті 364 Кримінального кодексу).

Ім'я фігуранта офіційно не називається, однак відомо, що вирок тоді було винесено депутату Ради VI (від Партії регіонів) та VIII (від "Опозиційного блоку") скликань Дмитру Колєснікову, який також був в 2010 році міністром промислової політики, а в 2010-2012 роках - головою Держагентства з управління державними корпоративними правами та майном.

Національне антикорупційне бюро повідомило йому про підозру же в грудні 2019 року. За версією слідства, впродовж грудня 2014-жовтня 2018 він незаконно отримав із державного бюджету компенсацію витрат на винайм номеру у готелі "Київ" нібито через відсутність власного власного житла в столиці, яке, однак мав і приховав. Сума ж привласнених виплат тоді називалася у 738,74 тисячі гривень.

ВАКС тоді відпустив екснардепа під заставу в 750 тисяч гривень. 22 червня 2020 року справу було передано до суду для розгляду по суті, який, таким чином, тривав більше двох років. Зрештою його виправдали у зв'язку із недоведеністю наявності в його діях складу злочину.

Кого з депутатів звинувачували в незаконному отриманні компенсацій за житло

Зазначимо, що за два дні після цього рішення, 22 вересня 2022 року, Апеляційна палата ВАКС скасувала виправдувальний вирок від 14 червня 2021 року депутату Ради VII скликання (УДАР) та VIII скликання ("Блок Петра Порошенка") Руслану Сольвару.

Останнього також звинувачували в незаконному отриманні компенсацій на витрати за винайм номеру у готелі "Київ" у зв’язку з начебто відсутністю власного столичного житла, а саме в сумі 361,5 тисячі гривень. Однак в цьому випадку судді відразу ж визнали Сольвара винним і призначили йому три роки позбавлення волі. Такий вирок став першим у своєму роді.

Нагадаємо також, що в незаконному отриманні компенсації за винайм житла у столиці звинувачують і депутата VIII скликання Валерія Пацкана, який під час нинішнього скликання Ради був головою Рахункової палати. Причому після викриття НАБУ він продовжував очолювати цей орган ще майже півроку. Крім того, в такому ж порушенні бюро викрило однопартійця Колєснікова Олександра Долженкова.

Також примітно, що 8 серпня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював негайне виключення з неї депутата Богдана Торохтія, зокрема й саме через отримання ним компенсацій на винайм житла. Арахамія також закликав Торохтія відмовитися від мандату в Раді та повернути виплачені йому компенсації в бюджет.