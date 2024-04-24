Исполнительная служба арестовала имущество и счета экс-главы Верховного Суда Князева

Государственная исполнительная служба Министерства юстиции наложила арест на все имущество бывшего главы Верховного Суда (ВС) Всеволода Князева.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции по исполнительной службе Андрей Гайченко.

Решение принято в связи с неисполнением бывшим главой ВС Постановления Печерского районного суда города Киева о конфискации в доход государства незаконно полученного подарка в размере 906 600 грн.

Также Государственная исполнительная служба Министерства юстиции наложила арест на банковские счета Всеволода Князева.

" В случае отсутствия денежных средств на счетах должника, и в случае выявления надлежащего на праве собственности должнику движимого и недвижимого имущества государственным исполнителем будут приняты меры по обращению взыскания на обнаруженное имущество должника, на которое по закону возможно обратить взыскание ", - отметил Гайченко.

Известно, что за должником на праве собственности зарегистрированы 4 единицы недвижимого имущества в городе Николаеве и Николаевской области.

Дело об аренде квартиры за 1000 гривен

В Министерстве юстиции напомнили, что 13 декабря 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) составило Протокол об экс-главе ВС об административном правонарушении по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (Нарушение установленных законом ограничений по получению подарков).

По сообщению НАПК, Князев получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе (Липки) Киева площадью 133 кв. м. по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья.

На основании договора аренды недвижимого имущества, заключенного в конце 2017 года, судья арендовал квартиру для проживания с ежемесячной платой 1 тыс. грн. Разница в фактической и рыночной стоимости аренды и была этим незаконным подарком.

В марте 2024 года Киевский апелляционный суд окончательно признал виновным экс-главу Верховного Суда Украины Князева по делу об аренде квартиры за тысячу гривен.

Дело Князева: что известно

В июне 2023 года НАБУ разоблачило масштабную коррупционную схему в Верховном Суде и задержало его главу Князева по подозрению в получении 2,7 миллиона долларов взятки.

Верховный Суд выразил недоверие и досрочно прекратил полномочия Князева в связи с установленными фактами коррупции. 26 мая вместо него главой Верховного Суда избрали Станислава Кравченко.

Сначала Князева арестовали с возможностью выхода под залог в 107 миллионов гривен, но затем снизили эту сумму до 75 миллионов. 31 августа ВАКС уменьшил размер залога уже до 55 миллионов гривен, 26 сентября – до 45 миллионов, а 11 октября – до 35 миллионов. 5 декабря суд в очередной раз уменьшил размер залога подозреваемому с 35 миллионов до 27 миллионов гривен.

30 января суд уменьшил размер залога с 20 млн. грн. до 18,168 млн. грн.

31 января бывший глава Верховного Суда был освобожден из-под стражи под залог с обязательствами носить электронный браслет, не покидать Киев, не контактировать с другими подозреваемыми. Также он должен сдать загранпаспорта.

Расследование против Князева НАБУ завершило 3 октября: ему инкриминируют часть 4 статьи 368 Уголовного кодекса (получение взятки).

В свою очередь пособником во взяточничестве и мошенничестве оказался адвокат Олег Горецкий, который впоследствии пошел на соглашение со стороной обвинения, признав свою вину. Уже 12 октября ему было дано пять лет лишения свободы без конфискации имущества с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком три года. В свою очередь, в даче взятки главе Верховного Суда подозревают бизнесмена и бывшего депутата Верховной Рады Константина Жеваго.