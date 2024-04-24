Виконавча служба арештувала майно та рахунки ексголови Верховного Суду Князєва

Державна виконавча служба Міністерства юстиції України наклала арешт на усе майно колишнього голови Верховного Суду (ВС) Всеволода Князєва.

Про це повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

Рішення ухвалено у зв’язку із невиконанням колишнім головою ВС Постанови Печерського районного суду міста Києва про конфіскацію в дохід держави незаконно отриманого подарунку в розмірі 906 600 грн.

Також Державна виконавча служба Міністерства юстиції України наклала арешт на банківські рахунки Всеволода Князєва.

"У разі відсутності грошових коштів на рахунках боржника, та у разі виявлення належного на праві власності боржнику рухомого та нерухомого майна, державним виконавцем буде вжито заходів щодо звернення стягнення на виявлене майно боржника, на яке згідно із законом можливо звернути стягнення", - зазначив Гайченко.

Наразі відомо, що за боржником на праві власності зареєстровано 4 одиниці нерухомого майна у місті Миколаєві та Миколаївській області.

Справа про оренду квартири за 1000 гривень

У Міністерстві юстиції нагадали, що 13 грудня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало Протокол стосовно ексголови ВС про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП (Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків).

За повідомленням НАЗК, Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) Києва площею 133 кв. м. за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла.

На підставі договору оренди нерухомого майна, укладеного наприкінці 2017 року, суддя винаймав квартиру для проживання із щомісячною платою 1 тис. грн. Різниця у фактичній та ринковій вартості оренди і була цим незаконним подарунком.

У березні 2024 року Київський апеляційний суд остаточно визнав винним ексголову Верховного Суду України Князєва у справі про оренду квартири за тисячу гривень.

Справа Князєва: що відомо

В червні 2023 року НАБУ викрило масштабну корупційну схему у Верховному Суді та затримало його голову Князєва за підозрою в отриманні 2,7 мільйона доларів хабаря.

Верховний Суд висловив недовіру та достроково припинив повноваження Князєва у зв'язку зі встановленими фактами корупції. 26 травня замість нього головою Верховного Суду обрали Станіслава Кравченка.

Спершу Князєва арештували з можливістю виходу під заставу в 107 мільйонів гривень, але потім зменшили цю суму до 75 мільйонів. 31 серпня ВАКС зменшив розмір застави вже до 55 мільйонів гривень, 26 вересня - до 45 мільйонів, а 11 жовтня - до 35 мільйонів. 5 грудня суд вчергове зменшив розмір застави підозрюваному з 35 мільйонів до 27 мільйонів гривень.

30 січня суд зменшив розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

31 січня колишнього голову Верховного Суду було звільнено з-під варти під заставу із зобов’язаннями носити електронний браслет, не покидати Київ, не контактувати з іншими підозрюваними. Також він повинен здати закордонні паспорти.

Розслідування проти Князєва НАБУ завершило 3 жовтня: йому інкримінують частину 4 статті 368 Кримінального кодексу (отримання хабаря).

В свою чергу, пособником у хабарництві та шахрайстві виявився адвокат Олег Горецький, який згодом пішов на угоду зі стороною обвинувачення, визнавши свою вину. Вже 12 жовтня йому дали п'ять років позбавлення волі без конфіскації майна із звільненням від відбування покарання з іспитовим строком три роки. В свою чергу, в дачі хабаря голові Верховного Суду підозрюють бізнесмена та колишнього депутата Верховної Ради Костянтина Жеваго.