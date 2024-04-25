Апеляційна палата ВАКС визнала невинуватим ексголову Рахункової палати Пацкана

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала невинуватим колишнього голову Рахункової палати Валерія Пацкана у справі щодо отримання компенсації за житло.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду винесла рішення – мене визнано невинуватим, а політичну справу проти мене закрито. Закон переміг. Політикани програли", - йдеться в його повідомленні.

Також він додав відповідну ухвалу суду.

Фото: Валерій Пацкан / Facebook

Фото: Валерій Пацкан / Facebook

Підозра голові Рахункової палати: хронологія подій

24 жовтня 2022 року Національне антикорупційне бюро повідомило Пацкану про підозру в незаконному одержанні 117,65 тисячі гривень компенсації за житло, отриманої з вересня 2017 по березень 2018 року, коли він був депутатом Ради минулого, VIII скликання. Після викриття НАБУ посадовець продовжував очолювати згаданий орган ще майже півроку.

Слідством було встановлено, що Пацкан у вересні 2017 року подав до Апарату Верховної Ради заяву про щомісячну компенсацію вартості оренди житла або винайм готельного номера.

Однак на момент подання цієї заяви нардеп уже мав у власності квартиру в новобудові на Печерську у Києві, придатну для проживання, що не завадило йому незаконно одержувати впродовж наступних шести з половиною місяців 117,65 тис. грн із бюджету Верховної Ради.

Пацкана спершу обвинувачували за частиною 1 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем). Справу було призначено до розгляду лише в січні 2023 року, хоча вже в березні мав сплисти строк давності.

Однак прокурор вирішив змінити обвинувачення Пацкану на частину 2 тієї ж статті (зловживання, що спричинило тяжкі наслідки), за якою строк давності спливав би у березні 2028 року. Таким чином, імовірно, суд все одно засудив Пацкана саме за частиною 1 статті 364 КК.

У квітні 2023 року Пацкана було звільнено з посади голови Рахункової палати.

У жовтні 2023 року ВАКС визнав Пацкана винним у незаконному одержанні компенсації на житло, але звільнив від покарання через сплив строків давності.

За рішенням суду, Пацкан повинен був відшкодувати 127,4 тисячі гривень отриманої компенсації на проживання та сплатити 7,85 тисячі гривень на проведення експертиз. Суд також залишив в силі заставу у 49,62 тисячі гривень.