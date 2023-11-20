ВАКС заочно арестовал сына Гладковского по делу о 13 миллионах гривен "Укрспецэкспорта"

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал сыну бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и защиты Олега Гладковского (Свинарчука) Игорю меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом свидетельствует сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро, согласованное прокурором.

После задержания фигуранта, находящегося за границей и в розыске, и доставки его в орган расследования судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

В чем подозревают Гладковского-младшего

Напомним, что 6 октября НАБУ сообщило Игорю Гладковскому и бывшему директору госкомпании "Укрспецэкспорт" Павлу Букину о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшем ущерб государству на сумму почти 13 миллионов гривен.

По данным следствия, руководитель на то время "Укрспецэкспорта" заключил договор с подконтрольной Гладковскому компанией на покупку бортового радиоэлектронного оборудования (высотомеров) по ценам, умышленно завышенным почти в 7 раз (около 450 тысяч долларов).

После уплаты госкомпанией суммы договора соучастники схемы, по версии НАБУ, распорядились полученными в результате завышения цен деньгами по своему усмотрению, а часть из них в сумме ориентировочно 170 тысяч долларов была передана непосредственно Игорю Гладковскому.

Фигурантам инкриминируют часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, Гладковский-младший является фигурантом дела о получении 950 тысяч гривен взятки за влияние на принятие решения руководителем "Укрспецэкспорта" о закупке товаров сомнительного происхождения у ООО "Оптимумспецдеталь". Это дело ныне слушается в суде.