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Директора оборонного завода будут судить за получение "отката" от "Оптимумспецдетали"
Специализированная антикоррупционная прокуратура 23 февраля направила в суд дело по обвинению директора государственного приборостроительного завода, входящего в состав госконцерна "Укроборонпром" в получении 2,44 миллиона гривен неправомерной выгоды, а также в недекларировании недвижимости за рубежом.
Как сообщают в САП и расследовавшем дело Национальном антикоррупционном бюро, фигуранту инкриминируют часть 4 статьи 368 и часть 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса.
Следствие установило, что обвиняемый в течение сентября 2016 - января 2017 года получил от лиц, связанных с ООО "Оптимумспецдеталь" "откат" за сокрытие махинаций с безосновательной оплатой за поставку товаров военного назначения в пользу указанной компании.
Кроме того, получены доказательства, что директор госпредприятия не внес в электронную декларацию за 2020 год, сведения о принадлежащей его жене квартире в Болгарии. Стоимость этого имущества на дату его регистрации составляла по официальному курсу около 1,33 миллиона гривен.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что в октябре 2022 года чиновнику сообщили о подозрении. При этом в самом "Укроборонпроме" тогда сообщили, что отстранили его от исполнения обязанностей.
23 ноября стороне защиты открыли материалы дела по ознакомлению. При этом в связи с промедлением стороны защиты Высший антикоррупционный суд ограничил срок ознакомления 20 февраля 2023 года.
В бюро также указывают, что расследуют и другие возможные злоупотребления с участием ООО "Оптимумспецдеталь" при сотрудничестве с предприятиями "Укроборонпрома". Ранее в НАБУ сообщали, что следствие установило девять участников коррупционной схемы в деятельности "Укроборонпрома" с задействованием "Оптимумспецдатели".
Из них четыре человека по состоянию на конец октября были уже осуждены, а еще четверо были на скамье подсудимых. "Оптимумспецдеталь", напомним, является компанией, услуги которой лоббировал, по версии следствия, сын бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь.
В рамках расследования этих эпизодов установлено, что за время действия схемы с участием "Оптимумспецдетали" "Укроборонпрому" было поставлено товаров на сумму около 165 миллионов гривен, при этом в бюджет не поступило более 46 миллионов, из которых 25,77 миллиона составил налог на добавленную. стоимость, а 20,63 миллиона – налог на прибыль.
Источник фото: ua.depositphotos.com