Игорь Гладковский вместе с отцом прилетел в Украину — СМИ

Сын бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского Игорь Гладковский прибыл в Украину.

Как сообщает "РБК-Украина", в аэропорту "Борисполь" он был на несколько минут задержан пограничниками, после чего был отпущен.

По информации источников издания, Гладковский прибыл в страну рейсом из Франкфурта, вместе с ним летел отец — Олег Гладковский.

Как сообщалось ранее, 21 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск Игоря Гладковского — сына экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчука).

Напомним, в начале июля 2020 года Подольский районный суд Киева признал недостоверной информацию журналистов Bihus.info о причастности Игоря Гладковского к коррупционным схемам в госконцерне "Укроборонпром".

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Однако в декабре Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобы журналистов по "делу Гладковского" и отменил решение суда первой инстанции о признании ложным и опровержении расследования о коррупции в оборонной сфере.

Речь идет об информации, опубликованной в феврале 2019 года. По данным Bihus.info, Игорь Гладковский оказался причастен к коррупционной закупке российских запчастей для украинской военной техники по завышенным ценам.

Сделки организовывались через подставные фирмы, одна из которых принадлежала президенту Петру Порошенко. В схеме участвовали также его отец Олег Гладковский, знакомые Игоря Виталий Жуков и Андрей Рогоза, глава ГК "Укрспецэкспорт" Павел Букин (позднее возглавивший "Укроборонпром") и директоры трех бронетанковых заводов.

Им поставлялись, в частности, "Оптимумспецдеталью", через цепочку посредников комплектующие, которые были либо списанными из России, либо некачественные детали со списанной или подлежащей ремонту украинской техники.

О подозрении Гладковскому НАБУ и САП сообщили 21 декабря 2020 года. Спустя лишь неделю было объявлено о завершении расследования и предоставлении материалов дела подозреваемому.