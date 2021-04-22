НАБУ объявило сына Гладковского в розыск

Национальное антикоррупционное бюро 21 апреля объявило в розыск Игоря Гладковского — сына бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского (Свинарчука). Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале НАБУ.

Игорь Гладковский является одним из восьми подозреваемых по делу о поставках компанией "Оптимумспецдеталь" продукции неизвестного происхождения предприятиям госконцерна "Укроборонпром".

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"Следствие имеет достаточные основания полагать, что подозреваемый, расследование фактов участия которого в коррупционной схеме завершено, скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности. В декабря 2020 года подозреваемому открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", — говорится в сообщении.

При этом решением суда Гладковский-младший был ограничен в ознакомлении с материалами до 15 апреля, потому он уже не имел возможности затягивать досудебное расследование.

"Его вызвали в Специализированную антикоррупционную прокуратуру на 16 апреля и в связи с неявкой повторно на 20 и 21 апреля для получения копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования. Однако лицо трижды не явилось", — сообщили в НАБУ.

По данным следствия, усилиями подозреваемого в 2015-2017 годах ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома". За это Гладковский получал, согласно договоренности, 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы.

В рамках такой схемы только по одному договору обвиняемый получил 950 тысяч грн неправомерной выгоды. Его действия квалифицированы по части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса (злоупотребление влиянием).

Напомним, о подозрении Гладковскому НАБУ и САП сообщили 21 декабря 2020 года. Спустя лишь неделю было объявлено о завершении расследования и предоставлении материалов дела подозреваемому.