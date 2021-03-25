Бизнесмен Гриб обвинил Найема в вымогательстве. Менеджер "Укроборонпрома" обвинения отверг

Бизнесмен Вадим Гриб, в качестве представителя ООО "Меридиан Союз", обратился в Национальное антикоррупционное бюро с заявлением о том, что заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем и ряд других должностных лиц вымогали у него или взятку $70 тысяч или предоставление группе лиц, включая самого Найема, 10% доли в ООО "Меридиан Союз".

Об этом говорится в заявлении Вадима Гриба.

Гриб утверждает, что Найем в течение последних двух лет активно лоббировал назначение руководителем ОАО "Меридиан" имени С.П. Королева Сергея Блажевича, который возглавляет госпредприятие, входящее в "Укроборонпром".

"Сергей Блажевич спросил у нас, не будем ли мы возражать, если он (Сергей Блажевич), с 10% доли в уставном капитале (которые мы ему предлагали по контракту по английскому праву в качестве вознаграждения за эффективное управление ОАО "Меридиан" (акционером которой является ООО "Меридиан Союз" — Delo.ua), в том числе анализ оборонных заказов ОАО "Меридиан", предприватизационную подготовку, работу с инвестконсультантами) часть передаст Найему Мустафе-Маси. В 20-х числах декабря 2020 Сергей Блажевич обратился к нам с идеей получить от нас финансовую помощь в размере 70 000 долларов", — сообщил Роман Гриб.

Гриб считает эти предложения завуалированной взяткой. Он также сообщил, что после отказа от такого предложения, полученного от Блажевича, Найем единолично сменил состав наблюдательного совета "Меридиана".

В свою очередь Мустафа Найем назвал эти обвинения ложью, попыткой частной компании сохранить контроль за государственным оборонным предприятием и заставить государство в лице концерна принять условия частного акционера.

"Суть конфликта заключается в следующем. Частная компания уже давно хочет выделить свою долю в заводе "Меридиан" — в денежном эквиваленте или имуществом. С целью заставить государство провести этот раздел на своих условиях акционер предпринимает все действия, чтобы не позволить привести устав и органы управления оборонного завода в соответствие с нормами действующего законодательства. Дело в том, что предприятие существует в форме открытого акционерного общества, а после внесения изменений в закон "Об акционерных обществах" такая форма собственности была упразднена. Чтобы привести деятельность компании в соответствие с нормами законодательства, нужно внести изменения в ее устав. А для этого требуется три четверти (3/4) голосов на общем собрании акционеров. То есть без голосов обеих наибольших акционеров — государства в лице "Укроборонпрома" и ТОВ "Меридиан-Союз" — это невозможно", — сообщил Мустафа Найем.

Он отметил, что конфликт продолжается уже более 15 лет, и что "Меридиан" входит в перечень стратегических предприятий для экономики и безопасности государства. Государству принадлежит 50%+1 компании; оставшиеся 40% акций еще в начале 2000-х перешли под контроль частной компании ТОВ "Меридиан-Союз", которую контролируют Вадим Гриб и его сын Роман Гриб.

Менеджер "Укроборонпрома" заявил, что он по своей должности вел многочиcленные переговоры и изыскивал возможность выхода из корпоративного конфликта, но успеха достичь не удалось.

Госконцерн также выступил с заявлением. "Укроборонпром" обратился в Службу безопасности Украины с заявлением об угрозе утратить контроль за стратегическим для государства предприятием.

В "Укроборонпроме" считают, что частный акционер систематически срывает и саботирует работу наблюдательного совета, и, как следствие, предприятие многие годы не может эффективно работать.

Напомним, "Меридиан" — многопрофильное предприятие, которое специализируется на разработке и серийном производстве электронных приборов и изготовлении механических узлов различного назначения, в том числе — военного. Среди разработок предприятия есть беспилотный авиационный комплекс Spectator, используемый в армии и в гражданском секторе. Производственные мощности предприятия находятся в Киеве.