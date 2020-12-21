НАБУ сообщило о подозрении сыну Гладковского

Национальное антикоррупционное бюро 21 декабря сообщило о подозрении в получении 950 тысяч грн взятки лицу, обеспечивавшему влияние на принятие решения генеральным директором государственной компании "Укрспецэкспорт".

Как отмечается в сообщении НАБУ, действия гражданина квалифицированы по части 2 статьи 369-2 Уголовного кодека (злоупотребление влиянием).

Следствие установило, что подозреваемый вместе с еще рядом лиц в 2015-2017 годах реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям госконцерна "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий.

Благодаря усилиям подозреваемого "Оптимумспецдеталь" получала преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома". За это он получал неправомерную выгоду, которая, согласно договоренностям, должна была составлять 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы.

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Толькопо одному договору подозреваемый получил 950 тысяч грн. Однако, по мнению следствия, это не единственный случай противоправной деятельности гражданина — остальные факты пока исследуются.

Расследование указанных фактов детективы бюро ведут с ноября 2019 года, когда подследственность по этому делу была определена за НАБУ.

В целом следствие установило восемь участников коррупционной схемы, реализованной при участии "Оптимумспецдетали". Из них двое осуждены, трое — на скамье подсудимых. Еще трое являются подозреваемыми.

В рамках расследования установлено, что за время действия схемы "Укроборонпрому" поставлено товаров на сумму около 165 млн грн, при этом в бюджет не поступило более 49 млн грн, из которых 25,77 млн — налог на добавленную стоимость, 23,57 млн — налог на прибыль.

В свою очередь, как сообщил в своем Telegram-канале член наблюдательного совета "Укзализныци", бывший депутат Верховной Рады и бывший журналист Сергей Лещенко, речь идет об Игоре Гладковском — сыне заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

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Напомним, в начале июля Подольский районный суд Киева признал недостоверной информацию журналистов Bihus.info о причастности Игоря Гладковского к коррупционным схемам в госконцерне "Укроборонпром". Однако в декабре Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобы журналистов по "делу Гладковского" и отменил решение суда первой инстанции о признании ложным и опровержении расследования о коррупции в оборонной сфере.

Речь идет об информации, опубликованной в феврале 2019 года. По данным Bihus.info, Игорь Гладковский оказался причастен к коррупционной закупке российских запчастей для украинской военной техники по завышенным ценам.

Сделки организовывались через подставные фирмы, одна из которых принадлежала президенту Петру Порошенко. В схеме участвовали также его отец Олег Гладковский, знакомые Игоря Виталий Жуков и Андрей Рогоза, глава ГК "Укрспецэкспорт" Павел Букин (позже возглавивший "Укроборонпром") и директоры трех бронетанковых заводов.

Им поставлялись, в частности "Оптимумспецдеталью", через цепочку посредников комплектующие, которые были либо списанными из России, либо некачественные детали со списанной или подлежащей ремонту украинской техники.