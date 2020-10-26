Высший антикоррупционный суд не стал менять меру пресечения Гладковскому

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оставил без изменений меру пресечения бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олегу Гладковскому.

Как сообщает пресс-служба ВАКС, действия подозреваемого квалифицированы по части 2 статьи 364 и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины.

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"В понедельник, 26 октября, следственный судья ВАКС по результатам рассмотрения отказал в удовлетворении ходатайства защитника бывшего первого заместителя секретаря СНБО Украины об изменении меры пресечения", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экс-заместитель министра обороны, директор департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны в сговоре с бывшим первым заместителем секретаря СНБО в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 ("Богдан 6317") по завышенным ценам.

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В начале июня стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило следствие по делу Олега Гладковского и экс-заместителя министра обороны Игоря Павловского в причинении 17,44 млн грн ущерба государству.

17 октября 2019 года Гладковский был задержан в аэропорту "Борисполь" детективами Национального антикоррупционного бюро.

18 октября 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что Гладковский уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений. Детективы НАБУ сообщили ему о подозрении.

19 октября 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Олегу Гладковскому в виде содержания под стражей до 15 декабря 2019 года с правом внесения залога в 10 млн грн.

21 октября 2019 года за Гладковского его близкие внесли залог.

21 декабря 2019 года Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, который вышел из СИЗО после внесения за него залога в размере 10,6 млн грн.