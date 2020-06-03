НАБУ завершило следствие по делу Гладковского и Павловского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило следствие по делу бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского и экс-заместителя министра обороны Игоря Павловского в причинении 17,44 млн грн ущерба государству.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сегодня, 3 июня, подозреваемым предоставлены материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

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Следствие установило, что экс-заместитель министра обороны, директор департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны в сговоре с бывшим первым заместителем секретаря СНБО в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам.

Производителем автомобилей выступило дочернее предприятие "Автосборочный завод №2", которое входит в группу связанных компаний Корпорации "Богдан" — доли в уставном капитале как прямо, так и опосредованно принадлежали должностному лицу СНБО и его близким лицам.

На стадии формирования государственного оборонного заказа на 2017 — 2019 годы к грузовым автомобилям, которые планировали закупить за счет госбюджета для нужд армии, правительство выдвинуло ряд требований.

В частности, речь шла об уровне локализации (объем работ по созданию транспортного средства непосредственно в Украине для поддержания отечественного производителя), который должен был составить не менее 60%.

По информации НАБУ, на тот момент эти автомобили не соответствовали этим требованиям, имея уровень локализации всего в 10%.

Правоохранители отмечают, что впоследствии, в результате лоббистских действий, требования к локализации уменьшили до 20%.

Несмотря на то, что компания-производитель не отвечала и этому требованию, она все равно получила госзаказ при условии доведения уровня локализации до 20% к концу 2017 года и дальнейшего его увеличения до 30% в течение трех лет.

Компания на эти условия согласилась. Как впоследствии установило следствие, соответствующие расходы по увеличению уровня локализации компания-производитель незаконно переложила на бюджет, что впоследствии подтвердили привлеченные специалисты Государственной аудиторской службы в ходе проверки.

В НАБУ также информируют, что контракт между Минобороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату и фиксировал невозможность пересмотра цены и граничность определенных контрактом статей калькуляции.

Тем не менее, вопреки этому условию, цену увеличили, а должностные лица департамента Минобороны, ответственные за эту закупку, ее согласовали, предварительно согласовав этот вопрос с заместителем министра обороны. В результате поставщику автомобилей незаконно переплатили 17,44 млн грн, что подтверждено заключениями Госаудитслужбы и экспертизы", — заявили в НАБУ.

17 октября 2019 года Гладковский был задержан в аэропорту "Борисполь" детективами Национального антикоррупционного бюро.

18 октября 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что Гладковский уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений. Детективы НАБУ сообщили ему о подозрении.

19 октября 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Олегу Гладковскому в виде содержания под стражей до 15 декабря 2019 года с правом внесения залога в 10 млн грн.

21 октября 2019 года за Гладковского его близкие внесли залог.

21 декабря 2019 года Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, который вышел из СИЗО после внесения за него залога в размере 10,6 млн грн.