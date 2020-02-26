В деле Гладковских мы многое обнаружили уже внутри системы, — Мустафа Найем

Руководство государственного концерна "Укроборонпром" нашло прямые или косвенные подтверждения доказательств нарушениям со стороны бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского, которые были озвучены в феврале 2019 года в программе "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Об этом в интервью Delo.ua заявил заместитель генерального директора концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем.

"Я знаю множество деталей уголовного производства, но не знаю, что из этого является тайной следствия и не могу сказать, насколько это может повлиять на следствие. Могу только подтвердить, что многое из того, что озвучивалось Денисом Бигусом и его командой — мы прямо или косвенно обнаружили уже будучи внутри системы. И поэтому мне немного смешно, когда бывшие соратники и партнеры экс-секретаря СНБО пытаются его как-то от этого отгородить", — отметил он.

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По словам Найема, схема, по которой убивали отечественный военно-промышленный комплекс, не особо хитрая. "Каждая группка или команда, контролировавшая СНБО, Минобороны, Минэкоромики или парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны выращивала рядом с госпредприятями свой небольшой свечной заводик. Украденный или построенный на украденное. А если не на что было, вымывались "налево" оборотные средства действующих заводов, завозились контрабандой российские комплектующие или наспех сделанная продукция плохого качества попадала в армию без соответствующих испытаний. Этого хватало, чтобы быстренько организовать свое производство. А дальше оставалось только контролировать процедуры так, чтобы частная структура получала долю в гособоронзаказе", — объясняет Найем.

Полное интервью с Мустафой Найемом читайте на сайте Delo.ua 26 февраля

Напомним, в феврале 2019 года программа "Наши деньги с Денисом Бигусом" выпустила расследование, в котором говорится, что сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, Игорь, является участником схем по хищению в оборонном комплексе Украины. По данным расследователей, руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. Через 3 основные фирмы-прокладки Гладковский с "партнерами" заработали как минимум 250 млн грн ($10,1 млн) 4 марта Порошенко уволил Гладковского.

Также 4 марта вышло еще одно расследование, в котором говорится о коррупционной схеме во время ремонта военно-транспортных самолетов Ан-26 на заводе концерна "Укроборонпром". Государственный "Укрспецэкспорт" закупил через посредников запчасти с РФ по цене, в 7 раз выше реальной, а участники схемы заработали на этом $300 тысяч (742 тысячи грн). К хищениям, как выяснили журналисты, прямо причастен бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский и руководитель "Укроборонпрома" Павел Букин.

17 октября бывший заместитель секретаря СНБО и нынешний президент корпорации "Богдан" Олег Гладковский пытался выехать из Украины. Его выпустили и вскоре задержали в ресторане, куда он уехал из аэропорта. В то же время в корпорации "Богдан" сообщили, что Гладковский планировал лететь на международную выставку автобусной техники в Брюсселе, а не пытался покинуть Украину. После задержания Гладковский объявил голодовку "в знак протеста против произвола правоохранительных органов".

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18 октября детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому, а 19 октября суд арестовал Гладковского на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10 млн 623 тысячи 130 грн.