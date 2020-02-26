Политика и экономика 1 час назад

В деле Гладковских мы многое обнаружили уже внутри системы, — Мустафа Найем

В "Укроборонпроме" отмечают, что схема, по которой убивали отечественное производство, одинакова практически на всех заводах

В деле Гладковских мы многое обнаружили уже внутри системы, — Мустафа Найем В деле Гладковских мы многое обнаружили уже внутри системы, — Мустафа Найем
Замгендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем. Фото: Delo.ua/Иван Черничкин

Руководство государственного концерна "Укроборонпром" нашло прямые или косвенные подтверждения доказательств нарушениям со стороны бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского, которые были озвучены в феврале 2019 года в программе "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Об этом в интервью Delo.ua заявил заместитель генерального директора концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем.

"Я знаю множество деталей уголовного производства, но не знаю, что из этого является тайной следствия и не могу сказать, насколько это может повлиять на следствие. Могу только подтвердить, что многое из того, что озвучивалось Денисом Бигусом и его командой — мы прямо или косвенно обнаружили уже будучи внутри системы. И поэтому мне немного смешно, когда бывшие соратники и партнеры экс-секретаря СНБО пытаются его как-то от этого отгородить", — отметил он.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По словам Найема, схема, по которой убивали отечественный военно-промышленный комплекс, не особо хитрая. "Каждая группка или команда, контролировавшая СНБО, Минобороны, Минэкоромики или парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны выращивала рядом с госпредприятями свой небольшой свечной заводик. Украденный или построенный на украденное. А если не на что было, вымывались "налево" оборотные средства действующих заводов, завозились контрабандой российские комплектующие или наспех сделанная продукция плохого качества попадала в армию без соответствующих испытаний. Этого хватало, чтобы быстренько организовать свое производство. А дальше оставалось только контролировать процедуры так, чтобы частная структура получала долю в гособоронзаказе", — объясняет Найем.

Полное интервью с Мустафой Найемом читайте на сайте Delo.ua 26 февраля 

Напомним, в феврале 2019 года программа "Наши деньги с Денисом Бигусом" выпустила расследование, в котором говорится, что сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, Игорь, является участником схем по хищению в оборонном комплексе Украины. По данным расследователей, руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. Через 3 основные фирмы-прокладки Гладковский с "партнерами" заработали как минимум 250 млн грн ($10,1 млн) 4 марта Порошенко уволил Гладковского.

Читайте также:
Дело Гладковского вскоре передадут в суд — Генпрокуратура

Также 4 марта вышло еще одно расследование, в котором говорится о коррупционной схеме во время ремонта военно-транспортных самолетов Ан-26 на заводе концерна "Укроборонпром". Государственный "Укрспецэкспорт" закупил через посредников запчасти с РФ по цене, в 7 раз выше реальной, а участники схемы заработали на этом $300 тысяч (742 тысячи грн). К хищениям, как выяснили журналисты, прямо причастен бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский и руководитель "Укроборонпрома" Павел Букин.

17 октября бывший заместитель секретаря СНБО и нынешний президент корпорации "Богдан" Олег Гладковский пытался выехать из Украины. Его выпустили и вскоре задержали в ресторане, куда он уехал из аэропорта. В то же время в корпорации "Богдан" сообщили, что Гладковский планировал лететь на международную выставку автобусной техники в Брюсселе, а не пытался покинуть Украину. После задержания Гладковский объявил голодовку "в знак протеста против произвола правоохранительных органов".

Читайте также:
Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с Гладковского

18 октября детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому, а 19 октября суд арестовал Гладковского на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10 млн 623 тысячи 130 грн.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Нацполиция открыла уголовное дело против редакции известного украинского издания
Нацполиция открыла уголовное дело против редакции известного украинского издания
В Украине продают три легендарных самолета АН-26 под ресторан или музей (ФОТО)
В Украине продают три легендарных самолета АН-26 под ресторан или музей (ФОТО)
Директора завода "Укроборонпрома" задержали на взятке (ФОТО)
Директора завода "Укроборонпрома" задержали на взятке (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
Катерина Рожкова, НБУ: о кредитовании, страховании и экономике Украины

Новости дня

  1. Рябошапка рассказал про дом жены во Франции

  2. За день Ахметов из-за коронавируса потерял $74,5 млн — Bloomberg

  3. Украинские АЗС увеличили продажи дизтоплива на четверть и автогаза на треть

  4. Стефанчук рассказал, что его не устраивает в работе Кабмина

  5. Как могут ограбить в интернете: в киберполиции назвали популярные схемы воровства денег

Загрузка...