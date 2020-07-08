Политика и экономика 60 минут назад

Информация Bihus.info о причастности Гладковского к коррупции — недостоверна, — адвокат

Суд принял сторону экс-чиновника

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Подольский районный суд Киева признал недостоверной информацию журналистов Bihus.info о причастности Игоря Гладковского к коррупционным схемам в госконцерне "Укроборонпром". Об этом в Facebook сообщил адвокат Олега Гладковского Руслан Волынец. 

Согласно опубликованным адвокатом документам, соответствующее решение суд принял 3 июля 2020 года."Недавно Игорь Гладковский в суде доказал то, о чем утверждал в СМИ почти полтора года", — написал Волынец. 

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Он отметил, что ответчики неоднократно не являлись в суд, чем затягивали рассмотрение дела.

"Информация, которая содержалась в указанной программе (Наші Гроші — ред.) получила широкий резонанс в обществе, вызвала появление многих публикаций негативного характера, в которых, фактически безосновательно, обвиняли Олега Гладковского в совершении таких действий", — написал Волынец. 

По его словам, распространенная журналистами программы "Наші гроші" информация также стала основанием для открытия уголовных производств, в которых Олег Гладковский вынужден более года доказывать свою невиновность. 

Напомним, указанное расследование было опубликовано 25 февраля 2019 года. Один из фигурантов расследования Игорь Гладковский назвал его фейком, а первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский самостоятельно написал заявление об освобождении от исполнения служебных обязательств до окончания расследования.

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