Журналисты Вihus.info выиграли суд у Игоря Гладковского

Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобы журналистов Дениса Бигуса и Леси Ивановой по "делу Гладковского" и отменил решение суда первой инстанции о признании ложным и опровержении расследования о коррупции в оборонной сфере.

Как сообщает Вihus.info, 9 декабря апелляционный суд отказал Игорю Гладковскому в его исковых требованиях в полном объеме.

При этом, по словам адвокатов представителей СМИ, судьи несколько раз обращали внимание на необоснованность требований Игоря Гладковского.

В частности, в своем иске он требовал у авторов расследования опровергнуть слова, которых они вообще не говорили — что Гладковский является организатором схемы расхищения оборонных средств.

"Никто — ни Бигус, ни Иванова — ни слова не сказали о том, что Гладковский Игорь Олегович является организатором схемы расхищения оборонного бюджета", — отметила судья и попросила адвоката Гладковского объяснить, кто и когда озвучил такие слова.

Защита Гладковского признала, что такого выражения в сюжете вообще нет, и что, по мнению истца, такие выводы могли бы сделать зрители после просмотра расследования.

Кроме того, по словам адвокатов, судьи обратили внимание на абсурдность того, что Гладковский требовал опровергнуть весь сюжет, ведь "тогда надо опровергнуть, что у Гладковского есть сын Игорь, или что Денис Бигус — журналист".

Полный текст решения с мотивационной частью пока еще недоступен, он должен быть опубликован в течение 10 дней.

Ранее сообщалось, что в начале июля Подольский районный суд Киева признал недостоверной информацию журналистов Bihus.info о причастности Игоря Гладковского к коррупционным схемам в госконцерне "Укроборонпром".

Это расследование было опубликовано 25 февраля 2019 года. Один из фигурантов расследования Игорь Гладковский назвал его фейком, а первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский самостоятельно написал заявление об освобождении от исполнения служебных обязательств до окончания расследования.

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В начале июня стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило следствие по делу Олега Гладковского и экс-заместителя министра обороны Игоря Павловского в причинении 17,44 млн грн ущерба государству.

17 октября 2019 года Гладковский был задержан в аэропорту "Борисполь" детективами Национального антикоррупционного бюро.

18 октября 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что Гладковский уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений. Детективы НАБУ сообщили ему о подозрении.

19 октября 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Олегу Гладковскому в виде содержания под стражей до 15 декабря 2019 года с правом внесения залога в 10 млн грн.

21 октября 2019 года за Гладковского его близкие внесли залог.

21 декабря 2019 года Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, который вышел из СИЗО после внесения за него залога в размере 10,6 млн грн.