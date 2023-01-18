НАБУ раскрыло хищение руководством "дочки" "Укрспецэкспорта" более 40 миллионов гривен

Национальное антикоррупционное бюро разоблачило бывшее руководство компании "СпецТехноЭкспорт", которая является дочерним предприятием госкомпании "Укрспецэкспорт", на хищении в 2014-2015 годах и последующей легализации более 2,3 миллиона долларов (40,8 миллиона гривен на то время).

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Как говорится в сообщении ведомства, 17 января при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры четырем участникам коррупционной схемы было сообщено о подозрении.

Речь идет об одном из руководителей СТЭ (в 2005-2013 и 2014-2015 годах); начальнике департамента и двух заместителей начальника департамента компании (на момент преступления).

Всем инкриминируется часть 5 статьи 191 (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением группой лиц по предварительному сговору или в особо крупных размерах) и часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса (служебный подлог). Кроме того, тогдашнему руководителю СТЭ, начальнику департамента и одному из его заместителей также инкриминируют часть 3 статьи 209 УК (отмывание имущества организованной группой или в особо крупном размере).

Следствие установило, что в 2014 году руководитель госкомпании, которого считают организатором, вместе с тремя ее должностными лицами реализовали схему хищения госсредств через оплату так называемых агентских услуг иностранной компании за неоказанные услуги.

Детективы НАБУ выяснили, что компания была подконтрольна замначальника департамента СТЭ, а ее знакомого привлекли в качестве номинального директора, чтобы замаскировать незаконный характер действий. Лишь за пять месяцев 2015 года СТЭ незаконно перечислил этой компании более 2,3 миллиона долларов за фактически неоказанные агентские услуги.

Это же предприятие участники схемы привлекали для закупки за госсредства товаров по завышенным ценам. Следствие имеет доказательства по меньшей мере одной такой закупки, в ходе которой СТЭ поставили товар в 3,5 раза дороже закупленного на бумаге посредником. В настоящее время исследуются и другие эпизоды возможной коррупционной деятельности этой группы.

Напомним также, что в начале января Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении шести должностным лицам одного из предприятий концерна "Укроборонпром" в растрате более 5,4 миллиона гривен бюджетных средств