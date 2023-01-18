НАБУ викрило розкрадання керівництвом "дочки" "Укрспецекспорту" понад 40 мільйонів гривень

Національне антикорупційне бюро викрило колишнє керівництво компанії "СпецТехноЕкспорт", яка є дочірнім підприємством держкомпанії "Укрспецекспорт", на розкраданні у 2014-2015 роках та подальшій легалізації понад 2,3 мільйона доларів (40,8 мільйона гривень на той час).

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Як ідеться у повідомленні відомства, 17 січня за процесульного керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури чотирьом учасникам корупційної схеми було повідомлено про підозру.

Йдеться про одного з керівників СТЕ (у 2005-2013 та 2014-2015 роках); начальника департаменту та двох заступників начальника департаменту компанії (станом на час злочину).

Всім інкримінують частину 5 статті 191 (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем групою осіб за попередньою змовою або в особливо великих розмірах) та частину 1 статті 366 Кримінального кодексу (службове підроблення). Крім того, тодішньому керівнику СТЕ, начальнику департаменту та одному з його заступників також інкримінують частину 3 статті 209 КК (відмивання майна організованою групою або в особливо великому розмірі).

Слідство встановило, що у 2014 році керівник держкомпанії, якого вважають організатором, разом з трьома її посадовцями впровадили схему розкрадання держкоштів через сплату так званих агентських послуг іноземній компанії за ненадані послуги.

Детективи НАБУ з’ясували, що ця компанія була підконтрольна заступнику начальника департаменту СТЕ, а її знайомого залучили як номінального директора, аби замаскувати незаконний характер дій. Тільки впродовж п’яти місяців 2015 року СТЕ незаконно перерахувала цій компанії понад 2,3 мільйона доларів за фактично ненадані агентські послуги.

Цього ж суб’єкта господарювання учасники схеми залучали для закупівлі коштом держави товарів за завищеними цінами. Наразі слідство має докази щонайменше однієї такої закупівлі, під час якої СТЕ поставили товар у 3,5 раза дорожчий за закуплений на папері посередником. Наразі дослідуються й інші епізоди можливої корупційної діяльності цієї групи.

Нагадаємо також, що на початку січня Бюро економічної безпеки повідомило про підозру шести службовим особам одного з підприємств концерну "Укроборонпром" у розтраті понад 5,4 мільйона гривень бюджетних коштів.