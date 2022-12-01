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НАБУ завершило розслідування корупційної схеми з продажу вибухівки Павлоградським хімзаводом
Прокурор Спецілізованої антикорупційної прокуратури прийняв рішення про завершення розслідування справи проти генерального директора та комерційного директора держпідпримства "Науково-виробниче об’єднання "Павлоградський хімічний завод", а також директора компаній-посередниць.
Як повідомляє САП, за дорученням прокурора детективи Національного антикорупційного бюро відкрили стороні захисту матеріали для ознайомлення.
Встановлено, що гендиректор ДП Леонід Шиман спільно з комерційним директором та очільником ще двох приватних підприємств організували корупційну схему реалізації продукції хімзаводу через підконтрольні компанії-посередниці.
Проте фактичне постачання продукції - вибухових речовин - здійснювалось безпосередньо від заводу до замовників - підприємств гірничо-видобувної промисловості, тобто без залучення компаній-посередників.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Якщо ж замовники звертались напряму до заводу, службові особи держпідприємства їм відмовляли та пропонували звертатись через фірми-посередниці, ціна у яких були завищена на 30% порівняно з цінами закупівлі заводу. За даними слідства, реалізація схеми завдали хімзаводу понад 43,3 мільйона гривень збитків.
Дії осіб кваліфіковані за частною 2 статті 364 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає максимальне покарання у виді шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом.