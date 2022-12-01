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НАБУ завершило расследование коррупционной схемы по продаже взрывчатки Павлоградским химзаводом
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры принял решение о завершении расследования дела против генерального директора и коммерческого директора госпредприятия "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод", а также директора компаний-посредниц.
Как сообщает САП, по поручению прокурора детективы Национального антикоррупционного бюро открыли стороне защиты ознакомительные материалы.
Установлено, что гендиректор ГП Леонид Шиман совместно с коммерческим директором и руководителем еще двух частных предприятий организовал коррупционную схему реализации продукции химзавода через подконтрольные компании-посредницы.
Однако фактическая поставка продукции - взрывчатых веществ - осуществлялась непосредственно от завода к заказчикам - предприятиям горнодобывающей промышленности, то есть без привлечения компаний-посредников.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Если же заказчики обращались напрямую к заводу, должностные лица госпредприятия им отказывали и предлагали обращаться через фирмы-посредницы, цена которых была завышена на 30% по сравнению с ценами закупки завода. По данным следствия, реализация схемы нанесла химзаводу более 43,3 миллиона гривен ущерба.
Действия лиц квалифицированы по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет со штрафом.