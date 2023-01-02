Шесть должностных лиц предприятия "Укроборонпрома" подозревают в закупке некачественного оборудования для ВСУ

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении шести должностным лицам одного из предприятий концерна "Укроборонпром" в растрате более 5,4 миллиона гривен бюджетных средств.

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Как говорится в сообщении ведомства, следствием установлено, что должностные лица госпредприятия в марте во время полномасштабной вооруженной агрессии России заключили договоры с физическими лицами-предпринимателями о закупке оборудования военного назначения, на основании которых были перечислены средства в сумме 1,98 и 3,49 миллиона гривен соответственно.

"Упомянутые товары не отвечали условиям договора, однако были переданы одной из воинских частей Вооруженных сил Украины для выполнения боевых задач. Ненадлежащая категорийность и качество продукции сделали невозможным ее использование", - указывают в БЭБ.

По результатам проведения следственных действий, комплекса судебных экспертиз и получения других доказательств факты несоответствия техническим условиям данной продукции были подтверждены.

Чиновникам ГП инкриминируют часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса (растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах), а также часть 2 статьи 28, часть 2 статьи 366 УК (выдача заведомо ложных официальных документов или внесение в них заведомо ложных сведений по предварительному сговору группой лиц и с причинением тяжких последствий)

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей. Расследование дела ведет БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора и оперативном сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины.

Напомним также, что в октябре Национальное антикоррупционное бюро сообщило директору государственного приборостроительного завода, входящему в состав "Укроборонпрома", о подозрении в получении 2,44 миллиона гривен взятки "отката" от скандальной компании "Оптимумспецдеталь".