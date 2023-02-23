Директора оборонного заводу судитимуть за отримання "відкату" від "Оптимумспецдеталі"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 23 лютого скерувала до суду справу за обвинуваченням директора державного приладобудівного заводу, який входить до складу держконцерну "Укроборонпром" в одержанні 2,44 мільйона гривень неправомірної вигоди, а також у недекларуванні нерухомості за кордоном.

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Як повідомляють у САП та Національному антикорупційному бюро, що розслідувало справу, фігуранту інкримінують частину 4 статті 368 та частину 1 статті 366-2 Кримінального кодексу.

Слідство встановило, що обвинувачений впродовж вересня 2016 – січня 2017 року одержав від осіб, пов’язаних із ТОВ "Оптимумспецдеталь" "відкат" за приховування махінацій із безпідставною оплатою за постачання товарів військового призначення на користь зазначеної компанії.

Крім того, отримано докази, що директор держпідприємства не вніс до електронної декларації за 2020 рік, відомості про квартиру у Болгарії, яка належить його дружині. Вартість цього майна станом на дату його реєстрації становила за офіційним курсом близько 1,33 мільйона гривень.

Нагадаємо, що у жовтні 2022 року посадовцю повідомили про підозру. Зазначимо, що в самому "Укроборонпромі" тоді повідомляли, що відсторонили його від виконання обов’язків.

23 листопада стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення. При цьому в зв’язку зі зволіканням сторони захисту Вищий антикорупційний суд обмежив строк ознайомлення 20 лютого 2023 року.

В бюро також вказують, що розслідують й інші можливі зловживання за участі ТОВ "Оптимумспецдеталь" при співпраці з підприємствами "Укроборонпрому". Раніше в НАБУ повідомляли, що слідство встановило дев’ятьох учасників корупційної схеми в діяльності "Укроборонпрому" за участі "Оптимумспцедателі".

З них четверо осіб станом на кінець жовтня були вже засуджені, а ще четверо були на лаві підсудних. "Оптимумспецдеталь", нагадаємо, є компанією, послуги якої лобіював, за версією слідства, син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського Ігор.

У межах розслідування цих епізодів встановлено, що за час дії схеми за участі "Оптимумспецдеталі" "Укроборонпрому" було поставлено товарів на суму близько 165 мільйонів гривень, при цьому до бюджету не надійшло понад 46 мільйонів, з яких 25,77 мільйона становив податок на додану вартість, а 20,63 мільйона — податок на прибуток.

Джерело фото: ua.depositphotos.com