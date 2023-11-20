ВАКС заочно заарештував сина Гладковського у справі про 13 мільйонів гривень "Укрспецекспорту"

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав сину колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оброни Олега Гладковського (Свинарчука) Ігорю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це свідчить повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Таким чином, суд задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро, погоджене прокурором.

Після затримання фігуранта, який наразі перебуває за кордоном і знаходиться в розшуку, та доставки його до органу розслідування суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

В чому підозрюють Гладковського-молодшого

Нагадаємо, що 6 жовтня НАБУ повідомило Ігорю Гладковському та колишньому директору держкомпанії "Укрспецекспорт" Павлу Букіну про підозру в зловживанні службовим становищем, що спричинило збитки державі на суму майже 13 мільйонів гривень.

За даними слідства, керівник на той час "Укрспецекспорту" уклав договір із підконтрольною Гладковському компанією на купівлю бортового радіоелектронного обладнання (висотомірів) за цінами, умисно завищеними майже у 7 разів (близько 450 тисяч доларів).

Після ж сплати держкомпанією суми договору співучасники схеми, за версією НАБУ, розпорядилися отриманими в результаті завищення цін коштами на власний розсуд, а частина з них в сумі орієнтовно 170 тисяч доларів була передана безпосередньо Ігорю Гладковському.

Фігурантам інкримінують частину 2 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Гладковський-молодший також є фігурантом справи про одержання 950 тисяч гривень хабаря за вплив на ухвалення рішення керівником "Укрспецекспорту" про закупівлі товарів сумнівного походження у ТОВ "Оптимумспецдеталь". Ця справа наразі слухається у суді.