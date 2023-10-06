Ексдиректор "Укрспецекспорту" та син Гладковського отримали підозри у новій корупційній справі

Національне антикорупційне бюро 6 жовтня повідомило колишньому директору держкомпанії "Укрспецекспорт" та сину колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки оборони про підозру в організації та вчиненні зловживання службовим становищем, яке спричинило збитки державі на суму майже 13 мільйонів гривень.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ. В свою чергу, як уточнює "Українська правда", фігурантами справи є Павло Букін та син Олега Гладковського (Свинарчука) Ігор.

Встановлено, що керівник на той час "Укрспецекспорту" уклав договір із підконтрольною Гладковському компанією на купівлю бортового радіоелектронного обладнання (висотомірів) за цінами, умисно завищеними майже у 7 разів (близько 450 тисяч доларів).

За даними слідства, після сплати держкомпанією передбаченої договором суми співучасники схеми розпорядились отриманими у результаті завищення цін коштами на власний розсуд, а частина з них в сумі орієнтовно 170 тисяч доларів була передана безпосередньо сину експершого заступника секретаря РНБО.

"Під час вчинення злочину колишній керівник ДК "Укрспецекспорт" вживав заходів конспірації для приховання власної участі у схемі, а також радив залучати компанії з конкретних іноземних юрисдикцій, які вважав безпечними та такими, що унеможливлять розкриття злочину правоохоронними органами України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в бюро, підтвердити реальну вартість поставлених товарів, а також роль та участь відповідних іноземних компаній та їх посадових осіб, детективам вдалося після отримання відповідей на запити про міжнародну правову допомогу від компетентних органів Об’єднаних Арабських Еміратах та Гонконгу.

"Оскільки вказані особи перебувають за межами України, про підозру їм повідомили у порядку статті 135 КПК України. Слідство у кримінальному провадженні детективи розпочали на підставі матеріалів журналістського розслідування", - уточнили в НАБУ.

Фігурантам інкримінують частину 2 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Гладковський-молодший також є фігурантом справи про одержання 950 тисяч гривень хабаря за вплив на ухвалення рішення керівником "Укрспецекспорту" про закупівлі товарів сумнівного походження у ТОВ "Оптимумспецдеталь". Ця справа наразі слухається у суді.

Зазначимо, що в лютому цього року НАБУ повідомляло, що передало до суду справу за обвинуваченням директора державного приладобудівного заводу в одержанні 2,44 мільйона гривень хабаря від осіб, пов’язаних з "Оптимумспецдеталлю": це був "відкат" за приховування махінацій із безпідставною оплатою за постачання товарів військового призначення на користь зазначеної компанії. Після цього НАБУ в офіційних повідомленнях цю юрособу наразі не згадувало.

В бюро тоді зазначали, що розслідують й інші можливі зловживання за участі "Оптимумспецдеталі" при співпраці з підприємствами концерну "Укроборонпром". Зокрема, повідомлялося, що слідство встановило дев’ятьох учасників корупційної схеми в діяльності "Укроборонпрому" за участі "Оптимумспцедателі". З них четверо осіб станом на кінець жовтня 2022 року були вже засуджені, а ще четверо були на лаві підсудних.

Як вказували в бюро, в межах розслідування цих епізодів було встановлено, що за час дії схеми за участі "Оптимумспецдеталі" "Укроборонпрому" було поставлено товарів на суму близько 165 мільйонів гривень, при цьому до бюджету не надійшло понад 46 мільйонів, з яких 25,77 мільйона становив податок на додану вартість, а 20,63 мільйона - податок на прибуток.