Экс-директор "Укрспецэкспорта" и сын Гладковского получили подозрения по новому коррупционному делу

Национальное антикоррупционное бюро 6 октября сообщило бывшему директору госкомпании "Укрспецэкспорт" и сыну бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности обороны о подозрении в организации и совершении злоупотребления служебным положением, повлекшего ущерб государству на сумму почти 13 миллионов гривен.

Об этом говорится в сообщении НАБУ. В свою очередь, как уточняет "Украинская правда", фигурантами дела являются Павел Букин и сын Олега Гладковского (Свинарчука) Игорь.

Установлено, что руководитель "Укрспецэкспорта" заключил договор с подконтрольной Гладковскому компанией на покупку бортового радиоэлектронного оборудования (высотомеров) по ценам, умышленно завышенным почти в 7 раз (около 450 тысяч долларов).

По данным следствия, после уплаты госкомпанией предусмотренной договором суммы соучастники схемы распорядились полученными в результате завышения цен средствами по своему усмотрению, а часть из них в сумме ориентировочно 170 тысяч долларов была передана непосредственно сыну экс-первого замсекретаря СНБО.

"Во время совершения преступления бывший руководитель ГК "Укрспецэкспорт" принимал меры конспирации для сокрытия собственного участия в схеме, а также советовал привлекать компании из конкретных иностранных юрисдикций, которые считали безопасными и исключающими раскрытие преступления правоохранительными органами Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечают в бюро, подтвердить реальную стоимость поставленных товаров, а также роль и участие соответствующих иностранных компаний и их должностных лиц детективам удалось после получения ответов на запросы о международной правовой помощи от компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов и Гонконга.

"Поскольку указанные лица находятся за пределами Украины, о подозрении им сообщили в порядке статьи 135 УПК Украины. Следствие по уголовному производству детективы начали на основании материалов журналистского расследования", - уточнили в НАБУ.

Фигурантам инкриминируют часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Гладковский-младший также является фигурантом дела о получении 950 тысяч гривен взятки за влияние на принятие решения руководителем "Укрспецэкспорта" о закупке товаров сомнительного происхождения у ООО "Оптимумспецдеталь". Это дело ныне слушается в суде.

Отметим также, что в феврале этого года НАБУ сообщало, что передало в суд дело по обвинению директора государственного приборостроительного завода в получении 2,44 миллиона гривен взятки от лиц, связанных с "Оптимумспецдеталью": это был "откат" за сокрытие махинаций с безосновательной оплатой за поставку товаров военного назначения в пользу указанной компании. После этого НАБУ в официальных сообщениях это юрлицо пока что не упоминало.

В бюро тогда отмечали, что расследуют и другие возможные злоупотребления с участием "Оптимумспецдетали" при сотрудничестве с предприятиями концерна "Укроборонпром". В частности, сообщалось, что следствие установило девять участников коррупционной схемы в деятельности "Укроборонпрома" при участии "Оптимумспецдатели". Из них четыре человека по состоянию на конец октября 2022 года были уже осуждены, а еще четверо были на скамье подсудимых.

Как указывали в бюро, в рамках расследования этих эпизодов было установлено, что за время действия схемы с участием "Оптимумспецдетали" "Укроборонпрому" было поставлено товаров на сумму около 165 миллионов гривен, при этом в бюджет не поступило более 46 миллионов, из которых 25, 77 миллионов составил налог на добавленную стоимость, а 20,63 миллиона - налог на прибыль.