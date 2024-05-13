ВАКС заочно заарештував Гладковського-старшого

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді заочного арешту колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олегу Гладковському, обвинуваченому у зловживаннях під час закупівель для армії. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

“13 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому першому заступнику секретаря РНБО, який спільно з колишнім заступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 мільйона гривень”, - ідеться у повідомленні.

У САП нагадали, що у ході досудового розслідування було встановлено, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме - ПАТ “Автомобільна компанія “Богдан Моторс”.

Справа Гладковського-старшого

Нагадаємо, що 17 жовтня 2019 року Олега Гладковського було затримано в аеропорту "Бориспіль" детективами Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

18 жовтня 2019 року САП повідомила, що Гладковському оголошено про підозру у зловживанні службовим становищем та декларування недостовірних відомостей. Детективи НАБУ повідомили його про підозру.

19 жовтня 2019 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Олегу Гладковському у вигляді утримання під вартою до 15 грудня 2019 року з правом внесення застави у понад 10 мільйонів гривень. 21 жовтня 2019 року близькі Гладковського внесли за нього заставу.

21 грудня 2019 року Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет із колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олега Гладковського, який вийшов із СІЗО після внесення за нього застави у розмірі 10,6 мільйона гривень.

У березні 2022 року суд звернув заставу в користь ЗСУ і змінив запобіжний захід на особисте зобовʼязання. Після цього обвинувачений перестав зʼявлятись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон. Відтак, його оголосили в розшук, зазначило Бюро.

Зауважимо, що слідство у справі Гладковського та ексзаступника міністра оборони Ігоря Павловського НАБУ завершило у червні 2022 року. У ході розслідування було встановлено, що ексзаступник міністра оборони, директор департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки Міноборони у змові з колишнім першим заступником секретаря РНБО у 2017 році організували закупівлю в рамках державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6) за завищеними цінами.

Виробником автомобілів виступило дочірнє підприємство "Автоскладальний завод №2", яке входить до групи пов'язаних із Гладковським компаній корпорації "Богдан" - частки у статутному капіталі як прямо, так і опосередковано належали посадовцю РНБО та наближеним до нього особам.

Попри те, що ці автівки не відповідали вимогам уряду – йдеться про рівень локалізації (обсяг робіт зі створення транспортного засобу безпосередньо в Україні з метою підтримання вітчизняного виробника), який мав становити не менше 60%, натомість становив лише 10%, компанія все одно отримала замовлення.

Також слідство з’ясувало, що договір між Міністерством оборони та компанією-виробником передбачав часткову передоплату, а також фіксування ціни товарів. Проте всупереч цій умові, ціна за товари була збільшена і відповідальні за проведення закупівлі посадовці департаменту Міноборони її погодили, попередньо узгодивши це питання з заступником міністра оборони. Як наслідок, фірмі незаконно переплатили 17,44 мільйона гривень.

Справа Гладковського-молодшого

Нагадаємо також, що у листопаді 2023 року ВАКС заочно заарештував сина колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського - Ігоря. Таким чином, суд задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро, погоджене прокурором.

Після затримання фігуранта, який наразі перебуває за кордоном і в розшуку, та доставки його до органу розслідування суддя вирішить питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

6 жовтня 2023 року НАБУ повідомило Ігорю Гладковському та колишньому директору держкомпанії "Укрспецекспорт" Павлу Букіну про підозру в зловживанні службовим становищем, що спричинило збитки державі на суму майже 13 мільйонів гривень.

Гладковський-молодший також є фігурантом справи про одержання 950 тисяч гривень хабаря за вплив на ухвалення рішення керівником "Укрспецекспорту" про закупівлі товарів сумнівного походження у ТОВ "Оптимумспецдеталь".