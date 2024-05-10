Підозрюваному в незаконному збагаченні нардепу від "Слуги Народу" суд призначив заставу в 12 млн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави на суму 12 млн грн народному депутату від фракції “Слуга народу” Андрію Клочку, підозрюваному в незаконному збагаченні на 11 млн грн.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Слідчий суддя ВАКС 10 травня підтримав позицію прокурора САП і застосував запобіжний захід у вигляді 12 млн грн застави до чинного народного депутата України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн.

Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду

не відлучатися за межі міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи

утримуватися від спілкування зі свідками у справі

здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну

Застава має бути внесена не пізніше ніж упродовж п’яти днів від дня обрання запобіжного заходу. Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного – до 10 липня.

У повідомленні не вказується прізвище народного депутата, проте у Центрі протидії корупції повідомили, що мова йде про Андрія Клочко, який нещодавно отримав підозру від НАБУ.

Нардепа від "Слуги Народу" підозрюють у незаконному збагаченні на 11 млн грн

За даними слідства, у 2020-2021 роках Клочко набув у власність активів на 25 млн грн – 5 квартир у Києві, 3 земельні ділянки на Київщині, 2 нежитлові приміщення, а також автомобілі Tesla та Mersedes-Benz.

Переважну частину майна він оформив на родичів, але зберіг за собою право розпоряджатися ним.

Ані офіційного доходу та заощаджень його та дружини за цей період, ані доходів його родичів не було достатньо для придбання цього майна.

Різниця між вартістю придбаного майна та коштів нардепа становить 11 млн грн.